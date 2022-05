Das können Sie am 21. und 22. Mai in Schleswig-Holstein unternehmen

Kiel

Einen Abstecher zum Altenholzer Spargelfest, Boote besichtigen in Neustadt oder doch eine Rundtour um den Großen Plöner See. Sie wissen noch nicht, was sie am Wochenende unternehmen wollen? Dann finden Sie im Blick ins Wochenende einige Anregungen.

Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Altenholz: Spargelfest auf dem Friedrichshof

Auf dem Friedrichshof in Altenholz dreht sich am Sonntag alles um Spargel: Nach zwei Jahren Corona-Pause soll es „endlich so richtig rund“ gehen, so Richard Hoene.

Rundflüge über blühende Rapsfelder rund um Altenholz sind einer der Höhepunkte des Fests für Jung und Alt. Von 10 bis 17 Uhr sind außerdem ein Gottesdienst, mehrere Live-Musik-Acts sowie Bogenschießen geplant. Auch die Feuerwehr Altenholz wird da sein. Kinder können Quad fahren, Zirkus spielen oder lernen, wie man Seile dreht.

Der Eintritt ist frei, der Hofladen geöffnet. Ein Parkplatz steht zur Verfügung, die Anreise per Fahrrad oder zu Fuß wird aber empfohlen.

Bootsschau in Neustadt in Holstein

In Neustadt in Holstein findet von Freitag bis Sonntag das „Ancora Yachtfestival“ statt. 180 Aussteller, 56.000 Quadratmeter und bis zu 18.000 Besucher: Das sind die Eckdaten der größten Bootsshow auf dem Wasser. Der Eintritt ist frei, geöffnet wird von 10 bis 18 Uhr. Eine Anreise mit der Bahn wird empfohlen. Es gibt ein kostenloses Bus-Shuttle vom Bahnhof und Marktplatz in Neustadt.

Angekündigt sind zahlreiche Weltpremieren und ein Rahmenprogramm.

„Kultournacht“ in Neumünster

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonnabend, den 21. Mai, die 13. Kultournacht in Neumünster statt (ehemals „Museumsnacht“). Von 18 bis 24 Uhr wird es an 17 Stationen Verschiedenes zum Sehen, Hören und Genießen geben. Fast alle Kultur-Orte sind fußläufig erreichbar in der Neumünsteraner Innenstadt. Außerdem gibt es ein kostenloses Bus-Shuttle.

Seekieker fahren wieder um den Großen Plöner See

Rund um den Großen Plöner See gibt es viel zu entdecken: Wanderungen, Cafés, Strände, Golf oder Ausstellungen. Besonders entspannt lässt sich die Gegend per Bus erkunden. Dafür nimmt am Sonnabend, 21. Mai, um 9 Uhr der „Seekieker“ am Plöner ZOB wieder seine Fahrten auf.

Seit einem Jahr betreibt Peter Knoke die Buslinie rund um den Großen Plöner See. In der Saison wird der „Seekieker“ mittwochs bis sonntags, sowie feiertags unterwegs sein. Zwei Haltestellen sind in diesem Jahr noch dazugekommen. In 60 Minuten geht es rund um den Plöner See, an 19 Haltestellen kann ein oder ausgestiegen werden: „Hop-on, Hop-off“-Prinzip.

Alle Infos gibt es unter www.seekieker-bus.de.

Spielplatzfest mit Flohmarkt in Elmschenhagen

Der Spielplatz am Bregenzer Weg in Kiel-Elmschenhagen ist am Sonnabend von 11 bis 14 Uhr die Kulisse eines Festes mit Hüpfburg, Kistenrutsche und vielen weiteren Aktivitäten. Für Verpflegung ist gesorgt. Dazu kommt ein Kindersachen-Flohmarkt.

Teilnehmer gesucht: Stadtradeln startet in Bordesholm

Von Sonnabend, 21. Mai, bis zum 10. Juni heißt es in Bordesholm wieder Stadtradeln. Zum zweiten Mal nimmt die Gemeinde an der bundesweiten Aktion teil. Um 10 Uhr ist die Auftaktveranstaltung auf dem Rathausplatz mit Trommelgruppe geplant. Auf der Website des Klimaforums Bordesholm finden sich verschiedene Fahrradrouten: Von Kinder- bis Aufgabentouren.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de/bordesholm und auf www.klimaschutz-bordesholm.de unter Aktuelles. Informationen gibt es außerdem am Stand des Klimaforums am Sonnabend 14. Mai, ab 10.30 Uhr. Dort können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch anmelden.

„Bauern kämpfen gegen Krebs“: Big-Challenge-Radtour in Tasdorf

Im Rahmen des Aktionstags „Bauern kämpfen gegen Krebs – Aufgeben kommt nicht in Frage“ findet am Sonntag nach zweijähriger Corona-Pause auch wieder die Big-Challenge-Radtour statt.

Die Veranstaltung in Tasdorf wird von der schleswig-holsteinischen Gruppe im Verein Big Challenge Deutschland organisiert. Alle Spenden kommen der Krebshilfe zugute. Bei der Aktion in Tasdorf, die parallel zum dortigen Reitturnier am Sonntag, 22. Mai, veranstaltet wird, wird das Startgeld komplett dafür zur Verfügung gestellt.

Weitere Details zur Veranstaltung und Anmeldung sind auf der Homepage www.bigchallenge-sh.de zu finden.

Krimi-Lesung mit Thies John im Kieler Kulturforum

Der Kieler Schauspieler und Filmregisseur Thies John liest am Sonnabend, 21. Mai, ab 20 Uhr im Kulturforum aus seinem in Kiel spielenden Kriminalroman. Die Geschichte: Kriminalkommissarin Kathrin Zorn jagt Mörder und Entführer von Holtenau bis Mettenhof, vom Blücher- zum Exerzierplatz und vom Südfriedhof bis nach Schönkirchen. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Flohmärkte am Wochenende

Am Sonntag finden in Kiel, Preetz und Schönberg Flohmärkte statt. Eine Übersicht über alle Flohmarkt-Termine der Region finden Sie auf KN-online.

Benefizkonzert des Norderstedter Sinfonieorchesters

Am Sonnabend um 20 Uhr gibt das Norderstedter Sinfonieorchester im Kulturwerk ein Konzert zugunsten der ukrainischen Geflüchteten, die in Norderstedt leben. Es wird der erste Auftritt vor Publikum seit Beginn der Pandemie. Die Botschaft lautet: Solidarität und Verbundenheit über alle Grenzen hinweg.

Karten für das Benefizkonzert gibt es für 12 Euro, 20 Euro und 29 Euro (zuzüglich Gebühren). Schüler und Studierende erhalten eine Ermäßigung auf den Eintrittspreis von 50 Prozent. Die Konzertkarten können ab sofort an Vorverkaufsstellen und über eventim.de erworben werden.