Kiel

Es ist ein vielfältiges Programm: Die Sängerin Ulla Meinicke spielt im Savoy in Bordesholm auf, die Störche in Regensburg und ein preisgekrönter Pianist in der Ansgarkirche in Kiel. Wer am Wochenende nicht zu Hause bleiben möchte, findet hier einige Tipps und Termine.

Wichtig! Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Tastenträume in der Kieler Ansgarkirche

Bach, Dvořák, Poppe und Schumann – wer es klassisch mag, kann am Sonnabend um 18 Uhr in der Ansgarkirche den Pianoklängen von Till Hoffmann lauschen. Der Gewinner des Internationalen Klavierwettbewerbs „Ton und Erklärung“ von 2019 präsentiert sein Können im zweiten Klassisch-beflügelt-Konzert. Die Karten kosten zwischen 5 und 22 Euro.

Im Savoy in Bordesholm lassen die 80er grüßen

Moderner geht es am Sonnabend im Savoy in Bordesholm zu, wo 80er-Größe Ulla Meinecke gastiert. „Songs und Geschichten“ nennt sich das Programm, mit dem sie auf Tour ist. Man darf sich auf einen Abend zwischen Spannung und Humor freuen. Im Gepäck hat sie nicht nur ihre bekannten Hits, sondern auch einige neue Kompositionen. Dazu gibt es Texte, die laut Ankündigung „von der wahren Liebe, von zarten Anfängen, kleinen Fluchten, großen Dramen und starken Abgängen“ erzählen. Begleitet wird Meinecke von Multi-Instrumentalist Reimar Henschke. Los geht es um 20.30 Uhr, an der Abendkasse kosten die Tickets 29 Euro, im Vorverkauf 26 Euro.

Lachmuskeltraining im Werftparktheater

Hochleistungssport für die Lachmuskeln – das verspricht die Improvisationstheater-Truppe Tante Salzmann. Am Sonnabend um 19 Uhr treten sie im Werftparktheater auf. Beim Improvisieren entstehen spontan Mini-Dramen aus Ideen und Eingebungen des Publikums. Karten kosten 16,50 Euro.

Französische Komödie im Hansa48

Theater – aber nach Skript – wird auch im Hansa48 gespielt. Am Sonnabend und Sonntag zeigt das Thalamus Theater „Der Vorname“. Das Stück erzählt von einem Abend unter Freunden, der aus dem Ruder läuft. „Wortwitz und Dialoge treiben atemlos eine Handlung voran, die bei aller Komik auch manchen ahnungsvollen Blick in die Abgründe der Figuren erlaubt“ – so die Vorankündigung.

Die französische Komödie erlangte vor allem Bekanntheit in der deutschen Verfilmung mit Christoph Maria Herbst, Caroline Peters und Florian David Fitz in den Hauptrollen. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 20 Uhr. Tickets kosten 12, ermäßigt 10 Euro.

Wegen Corona: Keine Vorstellungen des Theaters Kiel

Leider absagen muss das Theater Kiel drei für das Wochenende geplante Premieren – mehrere Ensemble-Mitglieder haben Corona. Die Vorstellungen des Musicals „Sunset Boulevard“ sowie der Schauspiel-Produktionen „Außer Kontrolle“ und „Gott wartet an der Haltestelle“ fallen aus. Der Spielbetrieb ist bis einschließlich 29. Januar eingestellt.

Impftermine in Schleswig-Holstein

Für Kurzentschlossene, die sich gegen Corona immunisieren lassen wollen, gibt es auch am Wochenende wieder Impfangebote in Kiel und Schleswig-Holstein. Hier finden Sie eine Übersicht.

Holstein Kiel zu Gast in Regensburg

Nach dem Unentschieden auf Schalke am vergangenen Wochenende geht es für die Störche nun in die Oberpfalz zum Jahn Regensburg. Die Regensburger gewannen zuletzt 3 zu 0 in Sandhausen. Anpfiff im Jahnstadion ist am Sonntag um 13.30 Uhr. Hier geht es zum Liveticker auf KN-online.

Ausstellungen und Führungen in den Kieler Museen

Auch die Kieler Museen öffnen am Wochenende ihre Türen, es werden mehrere Führungen angeboten. In den Ausstellungen der Kunsthalle starten sie am Sonntag um 11.30 und 16 Uhr und kosten sieben Euro Eintritt plus zwei Euro Führungsgebühr. Mit Ermäßigung sind es vier Euro plus zwei Euro Führungsgebühr. Die Sonntagsführung durch die Ausstellung „Marine, Werften, Segelsport“ im Schifffahrtsmuseum startet um 14.30 Uhr und ist kostenlos.

Im Stadtmuseum Warleberger Hof führt Kuratorin Karoline Liebler zwischen 15.30 und 16.30 durch die Ausstellung „Made in Kiel. Das produzierende Gewerbe im Wandel 1945-2000“. Eine Anmeldung unter Tel. 0431/9013425 ist erforderlich, die Teilnahme kostet nichts.

Theater für Jung und Alt in Kiel-Friedrichsort

„Eine clowneske Improtheatershow für Jung und Alt“ – so beschreibt der Kulturladen Leuchtturm das Stück „Glatt verkehrt“. Helga Jud und Manfred Unterluggauer haben das Stück konzipiert und inszeniert. Als Herbert und Mimi stricken sie sich durch Märchen und versuchen verlorene Maschen aufzufangen. Zu sehen ist es am Sonntag um 15.30 Uhr im ersten Stock des Gemeindehauses im Brammerkamp 11. Für Erwachsene kostet der Eintriett vier, für Kinder drei Euro.