In Plön wird der Frühling mit dem Frühjahrsmarkt eingeläutet, in Kiel kann man zu einem Friedenskonzert gehen oder Ballett mit Popcorn genießen: Sonnabend und Sonntag lässt sich in Schleswig-Holstein einiges unternehmen. Tipps und Termine für den 5. und 6. März finden Sie im Blick ins Wochenende.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)