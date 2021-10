Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 2. und 3. Oktober 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Holstein Kiel tritt im Nordderby an

Am Sonnabend ist der FC Hansa Rostock in der Landeshauptstadt zu Gast. Um 13.30 Uhr ist Anstoß des Nordderbys. Auf kn-online.de verfolgen Sie das Spiel ab der ersten Minute im Liveticker.

Musik im Kieler Café Prinz Willy

Das Prinz Willy ist zurück! Nach pandemiebedingter Pause gibt es wieder Konzerte in der Musikkneipe in der Lutherstraße in Kiel. Am Sonnabend, 2. Oktober, ist der in Deutschland lebende britische Songwriter Stephen Burch zu Gast. Von 20 bis 22 Uhr spielt er Musik, die von den Feldern in der irischen Grafschaft Cork und den Straßen Berlins geprägt ist. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Herbstmarkt im Freilichtmuseum

In Molfsee beginnt am Sonnabend, 2. Oktober, der Herbstmarkt. Bis zum 10. Oktober sind rund 100 Aussteller mit regionalen Lebensmitteln, Kunsthandwerk und herbstlichen Kleidungsstücken auf dem Gelände des Freilichtmuseums Molfsee. Für den Herbstmarkt gilt die 3G-Regel, im Jahr100Haus gibt es während des Marktes die Möglichkeit, einen Corona-Test zu machen. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Familien zahlen 17 Euro, Kinder und Jugendliche 3 Euro.

Sistergold-Jubiläum im Lutterbeker

Seit 10 Jahren sind die vier Saxophonistinnen von „sistergold“ mit ihrer Musik unterwegs. Das feiern sie am Sonnabend, 2. Oktober, im Lutterbeker in der Dorfstraße 11 in Lutterbek, wo sie ihr neues Konzertprogramm „Frische Brise“ präsentieren. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Das zweite Feier-Wochenende

Seit vergangenem Wochenende sind die Clubs offen und es kann wieder getanzt werden. Am Sonnabend, 2. Oktober, öffnen das Atrium in Schwentinental, der Luna Club und das Ben Briggs in Kiel wieder ihre Türen. Auch die monatliche Tanzparty bei Gosch an der Kiellinie ist zurück. Ab 22 Uhr gibt es dort bei freiem Eintritt Dance Classics und aktuelle Hits. Bei allen Partys gilt die 3G-Regel.

Michael Kohlhaas im Schauspielhaus Kiel

Am Sonnabend ist Premierenabend im Schauspielhaus Kiel. Um 20 Uhr wird Heinrich von Kleists „Michael Kohlhaas“ aufgeführt. Karten für die Aufführung von Kleists Novelle über das Spannungsgefüge zwischen dem Einzelnen und der Staatsmacht gibt es hier.

Date-Night in Jack’s Kitchen

Es ist der erste Sonnabend im Monat und das bedeutet: Date-Night in Jack’s Kitchen am Westring 399 in Kiel. In je 4 Minuten können Singles im Speeddating herausfinden, ob unter den vielleicht Anwesenden der oder die Richtige ist. Anmeldung am Tresen, Beginn ist um 21.30 Uhr.

GWD Minden zu Gast beim THW Kiel

Am Sonntag gibt es wieder Handball in der Landeshauptstadt. Der THW Kiel empfängt den GWD Minden in der Wunderino-Arena. Anwurf ist um 16 Uhr. Hier können Sie das Spiel live im Ticker der Kieler Nachrichten verfolgen.

Operncafé präsentiert Jim Knopf

Einen Vorgeschmack auf die Neuproduktion der Spielzeit des Opernhauses gibt es am Sonntag, 3. Oktober. Um 11 Uhr präsentieren die Dramaturgen im Foyer des Opernhauses ihr neues Stück „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ von Michael Ende mit musikalischen Kostproben. Karten zu 9,50 Euro gibt es hier.

Matinée der 5. Kieler Hospiztage

Die diesjährigen Kieler Hospiztage starten am Sonntag, 3. Oktober, um 11 Uhr mit einer Matinée im Kulturforum in der Andreas-Gayk-Straße 31 in Kiel. Unter der Frage „Warum sterben immer die Falschen“ tauschen sich die Autorin und Botschafterin der Hospiz-Initiative Kiel Dörte Hansen, die Kapellmeisterin des Theater Kiel Bettina Rohrbeck und Prof. Dr. Anne Letsch, Leiterin des Onkologischen Zentrums am Campus Kiel, aus. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter info@hospiz-initiative-kiel.de oder 0431 220335-0.

Führung zur Kieler Zeitgeschichte

Am Sonntag, 3. Oktober, findet wieder eine Führung zur Kieler Zeitgeschichte mit Zeitzeugen im Flandernbunker in Kiel statt. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am blauen Büro-Container neben dem Bunker. Der Eintritt kostet 3 Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Anschluss kann die aktuelle Ausstellung „Bunker, Bomben, Menschen“ mit Fotos des zerstörten Kiels aus dem Zweiten Weltkrieg besucht werden.