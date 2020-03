Das müssen Sie über die Bauern-Demo wissen

Kiel

Die Aktion "Land schafft Verbindung - Wir rufen zu Tisch" hat erneut zu einer Sternfahrt und Kundgebungen in Kiel und Hamburg angekündigt. Rund 1000 Traktoren werden hierfür am Donnerstag, 5. März 2020, auf den Straßen unterwegs sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick.

Wo starten die Landwirte?

Die Landwirte brechen bereits am frühen Morgen von unterschiedlichen Startpunkten zur Sternfahrt auf.

Schuby (Start um 8.15 Uhr),

(Start um 8.15 Uhr), Preetz (Start um 9.30 Uhr)

(Start um 9.30 Uhr) Groß Vollstedt (Start um 9 Uhr)

Die Konvois werden durch die Polizei begleitet und abgesichert.

Wo ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen?

Ziel der Sternfahrt ist das Landeshaus in Kiel. Die Polizei geht für den Tag deshalb von erheblichen Verkehrsbehinderungen aus, sowohl im Kieler Umland als auch in der Landeshauptstadt. Welche Straßen besonders betroffen sein werden

B 76 von Schuby über Eckernförde und Gettorf bis Kiel , dort über Projensdorfer Straße, Elendsredder, Mercatorstraße , Feldstraße, Koesterallee zum Niemannsweg.

, dort über Projensdorfer Straße, Elendsredder, , Feldstraße, Koesterallee zum Niemannsweg. B 76 von Preetz nach Kie l dann über Sörensenstraße, Schwedendamm und Kaistraße zum Versammlungsort.

l dann über Sörensenstraße, Schwedendamm und Kaistraße zum Versammlungsort. L 48 von Groß Vollstedt , dann über Achterwehr, Rendsburger, Landstraße, nach Kiel und über den Russeer Weg, Skandinaviendamm, Kronshagener Weg, Ziegelteich und Kaistraße weiter zum Versammlungsort.

Vor allem im Bereich um das Landeshaus ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Insbesondere sind der Düsternbrooker Weg, die Kiellinie, die Koesterallee und der Nordbereich des Niemannsweg betroffen.

Was rät die Polizei den Verkehrsteilnehmern?

Die Landespolizei empfiehlt ortskundigen Verkehrsteilnehmern, gegebenenfalls alternative Routen zu nutzen.

Wann beginnt die Kundgebung am Landeshaus Kiel?

Die Kundgebung zur Bauern-Demo soll von 11 bis 14 Uhr vor dem Landeshaus in Kiel (Düsternbrooker Weg) stattfinden. Hier werden nach jetzigem Stand rund 1.000 Teilnehmer erwartet.

Zur Galerie Hier zeigen wir Ihnen Bilder von Sprüchen, die Landwirte an ihren Traktoren befestigt hatten.

Was passiert nach der Kundgebung?

Nach Abschluss der Kundgebung ist durch den Rückreiseverkehr erneut mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Wird nur in Kiel demonstriert?

Nein. Auch in Hamburg gibt es Proteste. Sternfahrten zum Tschaikowskyplatz sind ab 7 Uhr geplant.

Wo starten die Sternfahrten nach Hamburg ?

Startpunkte sind Brunstorf (voraussichtlich ca. 110 Teilnehmer) und Reinfeld (voraussichtlich ca. 200 Teilnehmer). Der Streckenverlauf wird sein:

Brunstorf (B207) über Wentorf nach Hamburg , Tschaikowskyplatz

über Wentorf nach , Tschaikowskyplatz Reinfeld (B75) nach Hamburg , Tschaikowskyplatz.

Aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und der Kolonnenbildung ist auf den betroffenen Strecken mit Verzögerungen zu rechnen.

Ist es die erste große Bauern-Demo in Schleswig-Holstein und Hamburg ?

Nein, bereits im vergangenen Jahr und im Januar haben Landwirte in Norddeutschland ihren Ärger Luft gelassen. Nach einer Demo in Rendsburg folgten weitere in Kiel, Heide und Hamburg.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.