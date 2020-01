Die Pflegekräfte am UKSH in Kiel und Lübeck wollen am 3. und 4. Februar 2020 streiken. Nachdem auch in der fünften Verhandlungsrunde zum Tarifvertrag "Entlastung" keine Einigung erzielt wurde, wollen sie ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Alle wichtigen Fragen und Antworten im Überblick.