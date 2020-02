Am 1. März tritt das Bundesmasernschutzgesetz und damit die Impfpflicht in Kraft. Wer genau ist davon betroffen? Wie muss man die Impfungen nachweisen und was passiert, wenn man das nicht tut? Das beantwortet der Kinderarzt und Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen, Dr. Martin Oldenburg.