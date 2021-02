Kiel

Als neue Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung sieht sich Michaela Pries als Lautsprecherin, Vermittlerin und Kontrollorgan. Seit ihrer Jugend setzt sich die Kielerin mit dem Thema Behinderung auseinander. „Dieses Amt ist jetzt die Kirsche auf der Sahne, eine riesige Auszeichnung, darüber freue ich mich ganz, ganz, ganz doll“, betont sie.

Bekannt ist Michaela Pries in der Landeshauptstadt vor allem durch ihre politischen Ehrenämter für den CDU-Kreisverband. Zwischen 2003 und 2018 war sie Mitglied der Ratsversammlung und bis zuletzt im Beirat für Menschen mit Behinderung. Bei der Stiftung Drachensee entwickelt sie hauptamtlich seit zehn Jahren Wohnangebote für Menschen mit Behinderung.

Michaela Pries hat eigene Erfahrungen mit Krankheit und Behinderung

Den ersten Zugang zum Thema hatte sie schon als Jugendliche. „Ich war 15 oder 16, als meiner Mutter ein Aneurysma im Kopf platzte, zunächst mit dramatischen Auswirkungen, auch mit schwerer Behinderung.“ Doch mit einer „unfassbaren Energieleistung“ arbeitete sie sich zurück ins Leben, das habe sie geprägt, berichtet Michaela Pries. „So ticke ich auch. Ich versuche alles positiv anzugehen. Es lohnt sich immer zu kämpfen und nicht darauf zu schauen, was gerade nicht läuft.“ Diese Einstellung habe ihr schließlich auch geholfen, als sie selbst erkrankte.

Die Stelle der Landesbeauftragten wird, so die Bestimmung, von einer Person besetzt, die selbst von Behinderung betroffen ist. Während der scheidende Landebeauftragte Hase von Geburt an nahezu taub ist, merkt man Michaela Pries ihre Einschränkungen nicht an. Doch sie sei chronisch krank, leide unter Rheuma, erzählt sie.

„Es gab Zeiten, in denen ich nicht arbeitsfähig war, jetzt bin ich medikamentös gut eingestellt. Aber ich habe immer wieder Phasen, in denen ich eingeschränkt bin. Ich stehe manchmal morgens auf und kann nicht mal eine Kaffeetasse halten, geschweige denn einen Knopf schließen, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen. Das Leben ist nicht nur Sonnenschein, das Dunkel muss man auch zulassen.“

Eine inklusive Gesellschaft ist ihr Ziel

Rheumatische, entzündliche Erkrankungen hätten auch Auswirkungen auf das Gehirn, klärt Pries auf. „Da hat man mit Erschöpfungssituationen zu tun.“ Sie könne sich nur schwer damit abfinden, „weil ich in der Tendenz eher das Modell Duracell-Hase bin“. Pries muss lachen und übt gleich darauf ernsthafte Systemkritik.

Dass sie so offen über ihre Erkrankung rede, weil es für ihre Akzeptanz im neuen Amt wichtig sei, dürfe eigentlich nicht sein: „Ich würde mir wünschen, dass es keine Exklusions-Faktoren gibt, die Menschen unterscheiden.“ In einer inklusiven Gesellschaft sollte es keine Rolle spielen, ob jemand eine Behinderung habe, eine chronische Erkrankung, einen Migrationshintergrund oder eben nicht.

Bis dahin sei es jedoch ein weiter Weg. Die gelernte Erzieherin und Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen will ihn dennoch gehen. Es stellt sich allerdings eine entscheidende Frage: Kann sie in dem neuen Amt überhaupt so Maßgebliches bewirken? „In erster Linie ist die Landesbeauftragte dazu da, die Interessen der Menschen aufzunehmen und die Landesregierung zu beraten.“ Sie verstehe sich als Filter zwischen den Menschen mit Behinderung und den politisch Handelnden. Und sie sei noch dicht dran und wisse um die Nöte aus beiden Welten.

Drei Gruppen von Menschen mit Behinderung hat Pries besonders im Blick

Besondere Nöte sieht Michaela Pries bei drei Gruppen: bei Senioren mit Behinderung, „für die der adäquate Zugang zu Pflegeleistungen fehlt“; bei Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf, für die es nur wenig Angebote gebe und daher oft dramatische familiäre Situationen; und bei Menschen mit Behinderung, die von (sexualisierter) Gewalt betroffen sind: „Ich befürchte, dass die Pandemie-Lage diese Zahlen weiter in die Höhe treibt.“

Grundsätzlich möchte Pries aber die Lage aller Menschen mit Behinderung verbessern. Sie will den Fokus auf die Mitwirkung und Teilhabe richten. Die Betroffenen in Prozesse der politischen Willensbildung einzubeziehen, das sei ein Dauerthema und schwierig.

Wie schwierig, das zeigt auch ihre Personalie. Bei ihrer Wahl wurde es versäumt, den Landesbeirat und den Landesbeauftragten Hase einzubinden. „Das war ein negatives Häkchen an meiner Nominierung“, gibt Pries zu und nimmt sich fest vor, dass die Menschen mit Behinderung in sechs Jahren bei der nächsten Wahl ihrer Landesbeauftragten beteiligt werden.