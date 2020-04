Ab Mittwoch ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schleswig-Holstein Pflicht. Das hat das Landeskabinett am Freitag beschlossen. Getragen werden muss eine Alltagsmaske in Bussen, Bahnen und Geschäften. Von der Masken-Pflicht ausgenommen sind unter anderem kleine Kinder. Ein Überblick.