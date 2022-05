Ist es der „schnellste Weg zur Genesung“, wie Entscheider in Berlin für das elektronische Rezept werben? Zum 1. September könnte es in SH eingeführt werden. Die Entscheidung wird wohl Ende Mai fallen. Das sind mögliche Vorteile für Patienten – und diese Stolpersteine drohen in Praxen und Apotheken.