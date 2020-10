Kiel

Es war einer dieser Alltagseinsätze in Kiel: Am Nord-Ostsee-Kanal bei Suchsdorf fällt eine Person ins Wasser und muss gesucht werden. Eigentlich springen die Beamten der Wasserschutzpolizei dann in ein Streifenboot in Holtenau und sind in 15 Minuten an der Einsatzstelle. Doch im Juli dauert es fast eine Stunde: Im Kanal bei Kiel hat die Polizei kein Boot mehr zur Verfügung. Das nächste Boot hätte nun aus Brunsbüttel kommen müssen. In diesem Fall aber springen die Beamten in Düsternbrook in ein Schlauchboot und sausen los. Fast eine halbe Stunde geht dabei allein durch die Passage der Schleuse verloren.

Fälle wie diese kritisiert die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Eigentlich sollte in Holtenau das extra dafür gebaute Streifenboot „Adler“ liegen. Dieses Boot stammt aus einer militärischen Bauserie der finnischen Alutech-Werft und ist auch für amphibische Einsätze von Spezialtruppen geeignet. Die „Adler“ und ihre Schwester „Wagrin“ müssen aber Lücken an anderen Stellen in Schleswig-Holstein füllen.

So sind die fünf Streifenboote der Minor-Klasse fast kaum noch einsetzbar. „Diese Boote sind einfach auf“, berichtet ein Beamter. Grund soll die hohe Einsatzbelastung durch Streifenaufgaben sein. Die Boote sind in Kiel im Dauereinsatz etwa zur Begleitung von Kreuzfahrtschiffen, israelischen Korvetten und Einsätzen entlang der Schifffahrtsroute zum Kanal. Im September sollten zwei Beamte mit einem Schlauchboot einen US-Zerstörer sichern, dies konnten so natürlich nicht von allen Seiten. Mehrere Angler gerieten in den Nahbereich des Zerstörers.

Langes Warten auf Ersatzteile und Motoren

Normalerweise ist für eine solche Aufgabe das große Seeboot „Falshöft“ in Kiel stationiert. Das Polizeiboot lag aber erneut in der Werft. Inzwischen sollen die Stundenkonten der Maschinen aufgebraucht sein. „Erforderliche außerplanmäßige Reparaturen und Instandsetzungen können immer erst nach einem langwierigen Verfahren um die Vergabe von Haushaltsmitteln erfolgen“, bestätigt Andreas Kropius, stellvertretender GdP-Vorsitzender im Land. Durch die Verzögerungen komme es zu längeren Werftliegezeiten und zusätzlichen Verzögerungen von Auftragsvergaben. Auch die Beschaffung der Ersatzteile und neuer Motoren dauere. Kropius: „Mittelfristig ist eine Neumotorisierung beziehungsweise Neuanschaffung in der Bootsflotte der Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein notwendig.“

Die Gewerkschaft betont die Chance auf einen schnellen Einstieg in umweltfreundliche Antriebe, wie Hybrid-Lösungen mit Elektromotoren oder Wasserstoff. „Der Werften- und Industriestandort Schleswig-Holstein mit seinen Fachkräften und Forschungseinrichtungen sollte diesen Auftrag erhalten“, fordert Kropius.

Die aktuelle Flotte wurde überwiegend von 2005 bis 2013 gebaut. Die 2005 bis 2007 in Dienst gestellten Boote „Stör“, „Duburg“, „Angeln“, „Neumühlen“ und „Brunswik“ sind inzwischen die größten Sorgenkinder. Keines dieser Boote ist noch voll einsatzbereit. Die „Brunswik“ liegt seit dem Frühsommer in der Werft in Laboe. Die anderen Boote halten die Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei mit Notreparaturen knapp fahrtüchtig.

Präsenz der Wasserschutzpolizei wurde ausgedünnt

Um zumindest an den Hotspots der Polizeiarbeit in Brunsbüttel, Kiel und Lübeck einigermaßen einsatzfähige Boote zu haben, wurde die Präsenz auf die Schlei und der Flensburger Förde ausgedünnt. Die 2007 gebauten Streifenboote „ Glücksburg“ ( Flensburg) und „Greif“ ( Travemünde) wurden bereits vorzeitig verkauft. Seit die Wasserschutzpolizei bis zum Jahr 2013 mit 25 Millionen Euro neue Boote bekam, hat sich nicht mehr viel getan – trotz der in den vergangenen Jahren wachsenden Zahl der Aufgaben.

Beim Personal aber wurde bereits gegengesteuert. Nach dem Planstellenabbau bei der Wasserschutzpolizei auf nur noch rund 200 Beamte im Jahr 2015 ist die Wasserschutzpolizei mittlerweile laut Landespolizeiamt wieder auf 225 Planstellen angewachsen. „22 neue Planstellen werden seit Jahresbeginn sukzessive mit qualifiziertem Personal besetzt, sodass von den insgesamt 225 Planstellen der Wasserschutzpolizei derzeit 210 mit Personal hinterlegt sind“, teilt die Behörde mit. Auch seien die Einstellungskontingente deutlich erhöht worden.

