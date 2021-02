Kiel

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollen in den nächsten Wochen insgesamt etwa 220.000 Schleswig-Holsteiner ab 80 Jahren ein solches Infoschreiben im Briefkasten haben. Senioren dieses Alters zählen zur höchsten Priorität für Impfungen gegen Covid-19.

Der Brief enthält gleich in der Überschrift gefettet die persönliche Identifikationsnummer (PIN). Diese wird für die Terminvereinbarung benötigt. "Bitte heben Sie diesen Brief daher gut auf", heißt es vorsorglich im ersten Absatz.

Impfstoff-Mangel: Senioren brauchen weiterhin Geduld

"Und so vereinbaren Sie Ihren Termin": Nach Erhalt des Briefs können Senioren montags bis sonnabends in der Zeit von 8 bis 18 Uhr bei einer kostenlosen 0800-er-Hotline anrufen und ihren Impftermin buchen. Möglicherweise ist dann Geduld erforderlich: Da aktuell nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, könnte manche Impfung erst im Frühjahr stattfinden. Anzugeben sind beim Anruf der Name und das Geburtsdatum sowie die Identifikationsnummer (PIN) vom Anschreiben.

Für Rückfragen oder Terminänderungen erfragen die Mitarbeiter im Callcenter auch eine Telefonnummer. Hilfreich, aber nicht zwingend nötig, ist eine E-Mail-Adresse. Dorthin werden nach Möglichkeit die Terminbestätigung, ein Aufklärungsbogen, die Einwilligungserklärung sowie sicherheitshalber die Anschrift des Impfzentrums geschickt. "Bitte bringen Sie die Ihnen zugesandten Unterlagen mit ins Impfzentrum", heißt es.

Wenn keine E-Mail-Adresse vorhanden ist, kann der Patient im Impfzentrum auch anhand seines Namens identifiziert werden. Die erforderlichen Unterlagen liegen dann im Impfzentrum für ihn bereit.

Impfberechtigung muss im Impfzentrum nachgewiesen werden

Eine Impfung ist nur mit Termin möglich, und nachzuweisen ist im Zentrum die Impfberechtigung. "Hierzu ist ein amtliches Dokument ausreichend, aus dem Ihr Geburtsdatum hervorgeht, beispielsweise ein Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder auch die Krankenversicherungskarte". Wer über eine E-Mail-Adresse verfügt, sollte das ihm nach Buchung zugesandte Impfticket ausgedruckt mitbringen. Oben mittig steht darauf eine Ticket-Nummer. Sofern vorhanden, sind zum Termin auch ein Impfausweis und bei Vorerkrankungen der aktuelle Medikationsplan mitzubringen.