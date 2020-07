Kiel

An Schleswig-Holsteins Campingplätzen gilt ab dem 31. Juli 2020 eine neue Verordnung. Innenministerin Sabine Sütterlin Waack sagt dazu: „Wir haben noch einige Änderungen vorgenommen, die unsere Camping- und Wochenendplätze künftig noch attraktiver machen werden.“

Mobile Toiletten und Duschen dürfen aufgestellt werden

So sei als Erfahrung aus der Corona-Krise in der Verordnung die Möglichkeit zur Aufstellung von mobilen Toiletten und Duschen auf den Standplätzen geschaffen worden. „Das erhöht nicht nur den Komfort. Dadurch kann ein Campingplatz auch dann weiter betrieben werden, wenn die gemeinschaftlich genutzten Sanitäranlagen aus welchem Grund auch immer geschlossen werden müssen“, so Sütterlin-Waack.

Als die Campingplätze nach dem Lockdown wieder öffnen durften, blieben die sanitären Anlagen geschlossen. Mittlerweile können die sanitären Anlagen von Campingplätzen genutzt werden, sofern eine Hygieneverordnung vorliegt. Bei manchen Campingplätzen bedeutet das: Nur jede zweite Dusche und jede zweite Toilette kann genutzt werden.

Grundfläche für Campinghäuser wird erhöht

Auch sei die zulässige Grundfläche von Campinghäusern auf den Wochenendplätzen von 40 auf 50 Quadratmeter angehoben worden. Darüber hinaus wurde die bestehende Möglichkeit eines zusätzlichen Aufstellens von Zelten und Wohnwagen in den Zeiten der Sommerferien auf die Oster-, Himmelfahrts- und Pfingstwochenenden erweitert.

Beleuchtung soll insektenfreundlich sein

Eine weitere Änderung betrifft den Insekten- und Fledermausschutz. „ Campingplätze liegen ja oft in der Nähe naturnaher Lebensräume. Für die Beleuchtung von Campingplätzen sollen deshalb künftig tier- und insektenfreundliche Leuchtmittel verwendet werden, um deren Verenden an Leuchtkörpern zu vermeiden. Damit beteiligen wir uns am Aktionsprogramm Insektenschutz des Bundes sowie der in Aufstellung befindlichen Biodiversitätsstrategie Schleswig-Holstein“, betonte Sütterlin-Waack.

Ein Austausch der Leuchtmittel müsse allerdings nicht unmittelbar erfolgen. „Das würde die ohnehin mit den Auswirkungen der Krise kämpfenden Betreiber der Campingplätze zu stark belasten“. Insofern reiche es aus, die Leuchtmittel bei Bedarf zu ersetzen.

Mobilheime müssen weggezogen werden können

Mobilheime ohne Zulassungsfähigkeit zum Verkehr auf öffentlichen Straßen könnten mit einer Höhenbegrenzung von 3,50 Metern und einer Grundfläche von höchstens 40 Quadratmetern wie bisher auf den Standplätzen aufgestellt werden.

Allerdings sei im Vergleich zur aktuellen Verordnung nun klargestellt worden, dass diese Mobilheime jederzeit ortsveränderlich sein müssen. „Damit wollen wir sicherstellen, dass sie im Falle eines Brandes schnell weggezogen werden können, und sich das Feuer nicht weiter ausbreitet“, so die Ministerin.

Unverändert zum ersten Entwurf bleibt, dass unabhängig von ihrer Höhe alle zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zulassungsfähige Wohnwagen auf Campingplätzen aufgestellt werden dürfen.

Dauerwohnen auf Campingplätzen weiterhin nicht erlaubt

Auch die Regelung, dass Camping- und Wochenendplätze nur dem Erholungswohnen nach Paragraf 10 der Baunutzungsverordnung dienen, ist im Wege der Anhörung nicht verändert worden.

Insofern bleibt es bei der Klarstellung, dass Dauerwohnen auf Camping- und Wochenendplätzen aufgrund des Baurechts des Bundes nicht zulässig ist. Das betrifft Zelte, Wohnwagen, „Tiny Houses“ und Mobilheime auf Standplätzen der Campingplätze sowie unbewegliche Campinghäuser auf Aufstellplätzen von Wochenendplätzen gleichermaßen.

Hier finden sie die neue Campingplatzverordnung.

