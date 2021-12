Schleswig-Holstein

Womit sorgte Holstein Kiel im Januar bundesweit für Schlagzeilen? Wer oder was ist Enzo und warum war das eine Geschichte in der Zeitung wert? Was fegte im Oktober über Kiel hinweg? Und wer bestritt in dem immer noch durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr das Konzert mit den meisten Besuchern in der Wunderino Arena?

Sie wissen es, haben eine Ahnung oder wollen einfach nur mitraten? Kein Problem, wir stellen Sie zwischen den Jahren vor viele Rätsel, denn wir möchten gemeinsam mit Ihnen die vergangenen zwölf Monate Revue passieren lassen. Uns an schöne und spannende, skurrile und tragische Momente in dem fast abgelaufenen Jahr erinnern – und Sie können bis 10. Januar 2022, 23.30 Uhr, kräftig mitmischen.

Das KN-Quiz: 37 Fragen zu Schleswig-Holstein im Jahr 2021

Wir stellen Ihnen insgesamt 37 Fragen zum Jahr 2021 – aus den Kategorien Lokales und Landespolitik ebenso wie aus den Bereichen Sport, Wirtschaft und Kultur – mal heiter, mal ernst. Und natürlich unterstützen wir Sie in unserem Jahreswechsel-Quiz: Wir geben Ihnen jeweils drei mögliche Antworten vor, Sie müssen sich nur noch entscheiden, welches denn die richtige ist.

So können Sie an unserem Quiz teilnehmen und sich die Chance auf tolle Preise sichern

Mitmachen ist ganz einfach: Mit einem Klick gelangen Sie hier zu unserem großen Rückblick-Quiz. Klar, dass es dabei auch etwas zu gewinnen gibt: Wer alle Antworten richtig beantwortet, kann sich über Preise vom Handy über In-Ear-Kopfhörer und Apple-TV bis hin zu zwei Eintrittskarten für ein Heimspiel der KSV Holstein Kiel in der Zweiten Bundesliga mit einem Besuch im VIP-Bereich freuen.

Wir drücken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Daumen und wünschen einen guten Start ins Jahr 2022!