Altenholz

In Folge haben sich alle Systeme im Rechenzentrum abgeschaltet, teilte eine Sprecherin von Dataport mit. Von dem Ausfall sind alle 141 Finanzämter in Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt betroffen. Keiner der 28500 Mitarbeiter dieser Finanzämter habe zurzeit Zugriff auf ihre elektronischen Steuerfachverfahren.

Fehler wurde in der Nacht gehoben

Der Fehler ist laut Dataport bereits in der Nacht behoben worden. "Dennoch bleiben die Systeme zurzeit aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, bis ein stabiler Betrieb sichergestellt ist", sagte eine Sprecherin. Im Laufe des Dienstagnachmittags sollen zunächst die Systeme für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wieder ans interne Netz gehen. "Die Finanzämter dieser Länder werden am Mittwoch wieder arbeitsfähig sein", kündigte die Dataport-Sprecherin an.

Die Systeme für Bremen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sollen erst am Mittwoch wieder hochgefahren und ab Freitag zur Verfügung stehen.

System wird monatlich getestet

Mit Lasttests sollen Fehler lokalisiert und bereinigt werden. Im Steuerrechenzentrum von Dataport werden diese Tests einmal im Monat durchgeführt. Ein ungeplantes und damit ungeregeltes Herunterfahren der empfindlichen IT-Systeme wegen eines Fehlers führt den Angaben zufolge grundsätzlich zu einem Ausfall. Vor dem erneuten Hochfahren werden alle Systeme auf Fehler geprüft und aufeinander abgestimmt gestartet. Bei großen Rechenzentren könne dies mehrere Tage andauern, hieß es.