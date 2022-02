In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) inzwischen 121.297 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. So der Stand am 21. Januar 2022. Bei wie vielen von ihnen Covid-19 die ursächliche Todesursache war, und bei wie vielen eine andere zeitgleich aufgetretene Krankheit ausschlaggebend war, ist statistisch schwer eindeutig zu beziffern.

Hinweise dazu liefert allerdings das Ergebnis des ersten Berichts des deutschen Covid-19-Autopsieregisters. Pathologinnen und Pathologen untersuchten dafür rund 19.000 Bioproben von 1129 Menschen, die zwischen Anfang März 2020 und Ende September 2021 gestorben waren.

Das Ergebnis: In 86 Prozent der Autopsiefälle war die Corona-Infektion die zugrunde liegende Todesursache. In 14 Prozent der untersuchten Fälle war Covid-19 eine Begleiterkrankung.

Die häufigste unmittelbare Todesursache bei Menschen, die „mit“ einer Corona-Erkrankung starben, war eine diffuse Alveolarschädigung, also eine akute Lungenerkrankung, dicht gefolgt von Multiorganversagen.

Von KN-online/kb/she