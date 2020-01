Wenn das Konto bei Amazon gehackt wird

Kiel

Man denkt ja immer: Das passiert nur anderen. Bis man selbst das Opfer eines Datendiebstahls wird und sich gegen finanzielle Forderungen zur Wehr setzen muss. In diesem Fall ging es bei Amazon schief: Irgendjemand bestellte für 480 Euro Waren und nutzte dafür mein Amazon-Kundenkonto. Damit wurde eine unheilvolle Maschinerie in Gang gesetzt. Am Ende lässt der Online-Händler viele Fragen offen.

Die Geschichte beginnt im November 2019 mit einer schriftlichen Zahlungsaufforderung. Darin heißt es wörtlich: „Hallo, leider haben wir den Betrag von 481,98 Euro für die Monatsabrechnung Oktober noch nicht erhalten. Bitte überweisen Sie den ausstehenden Betrag bis spätestens 5.12.2019 auf folgendes Konto….“ Diese Forderung habe Amazon an eine Arvato Payment Solutions Gmbh abgetreten.

Widerspruch eingelegt, Amazon meldet sich

Das Schreiben gleicht gefälschten Rechnungen, mit denen Kriminelle immer wieder versuchen, Menschen abzuzocken. Außerdem habe ich nie mit Amazon eine Monatsabrechnung vereinbart. Vor allem aber habe ich dort seit Jahren nichts mehr bestellt, folglich auch keine Ware und keine Rechnungen erhalten. Der erste Impuls: ignorieren! Zum Glück mache ich das nicht.

Stattdessen schreibe ich an die angegebene Mailadresse, lege Widerspruch ein und fordere Auskunft darüber, wer was wann auf meinem Konto bestellt hat. Tatsächlich erhalte ich am nächsten Tag eine Antwort, und zwar von Amazon: Man prüfe den Fall, wenn ich nichts mehr höre, habe sich der Vorgang erledigt. Das hört sich gut an. Doch es nichts erledigt.

Arvato Payment fordert erneut zur Zahlung auf - und erhöht die Rechnung

Einen Monat später folgt die nächste Zahlungsaufforderung. Gleicher Text: „Hallo, leider haben wir….“ Der Betrag hat sich durch die Verzugspauschale allerdings erhöht. Wieder lege ich Widerspruch ein. Fordere erneut Auskunft. Die bekomme ich wieder nicht. Stattdessen eine Mail vom Kundenservice von Amazon.

„Guten Tag Frau Stüben, derzeit können wir keinen offenen Saldo für Ihre Zahlarten bei Ihrem Amazon.de Kundenkonto feststellen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.“ Damit habe ich schwarz auf weiß, was ich auch auf meinem Kundenkonto sehen kann: keine Bestellungen, keine offenen Rechnungen. Sicherheitshalber bitte ich erneut schriftlich darum, die auch Arvato mitzuteilen, damit dort der Vorgang gestoppt und die Zahlungsaufforderungen eingestellt werden. Es kommt anders.

Inkasso-Unternehmen will 541 Euro für Ware, die nicht bestellt wurde

Mitte Januar folgt das nächste Schreiben. Diesmal von einem Inkasso-Unternehmen mit der fettgedruckten Aufforderung: „Bitte überweisen Sie umgehend.“ Inzwischen geht es um 541 Euro. Man droht mir gerichtliche Schritte an. Immerhin ist diesmal nicht nur eine 0800er-Telefonnummer angegeben, sondern eine Ortsnummer in Niedersachsen.

Ein Anruf dort bringt zwei Erkenntnisse: Ich erfahre erstmals, dass ich eine Herrenhandballausrüstung bestellt haben soll – Handball spielt niemand in unserer Familie. Vor allem erklärt mir der Mitarbeiter des Inkasso-Unternehmens: „Die Auskunft von Amazon, dass keine Rechnung offen ist, hilft Ihnen gar nichts. Das Verfahren gegen Sie können Sie höchstens noch mit einer Strafanzeige stoppen.“ Erneut schreibe ich an Amazon, fordere eine Erklärung. Die Mail kommt zurück: Der Kundenservice könne sie leider nicht annehmen.

Strafanzeige bei der Polizei - der einzige Weg

Die Polizei aber ist sehr hilfsbereit. Ein freundlicher Beamter investiert eineinhalb Stunden, um den Vorgang aufzunehmen und mir eine Bescheinigung über die Strafanzeige gegen unbekannt wegen Betrugs auszustellen. Die maile ich sofort an Amazon – mit der erneuten Aufforderung, mir Auskunft darüber zu geben, was wann warum mit meinem Konto passiert ist. Und weil ich das für diesen Bericht auch ganz offiziell haben möchte, bitte ich auch die Pressestelle um eine Stellungnahme.

Kurz darauf meldet sich ein Mitarbeiter des Amazon-Beschwerdemanagements und erklärt sehr freundlich, dass jemand mein Kundenkonto gehackt habe, weil er wohl per Algorithmus mein Passwort herausbekommen habe. Und dann habe es bedauerlicherweise einen technischen Fehler gegeben. Aber jetzt sei alles geklärt, ich müsse nichts zahlen. Natürlich möchte ich das schriftlich haben. Wenige Tage später bestätigt das Inkasso-Unternehmen die Einstellung des Verfahrens.

Was macht Amazon bei Datenmissbrauch?

Doch warum schickt Amazon solche Rechnungen? Warum schellen nicht die Alarmglocken, wenn offenbar von einer anderen Mailadresse Waren bestellt werden und eine neue Zahlungsart vereinbart wird? Wie oft passiert das überhaupt? Warum werden Kunden beim Verdacht auf Datendiebstahl nicht darüber aufgeklärt, dass sie sofort das Passwort ändern sollten und das Verfahren nur durch Strafanzeige beenden können?

Die Fragen an die Pressestelle bleiben trotz erneuter Nachfrage unbeantwortet. Stattdessen heißt im Schreiben vom Amazon-Kundenzentrum: „Unser Ziel: Das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein.“

Handel mit E-Mail-Adressen im Netz Der Handel mit E-Mail-Adressen und gehackten Zugangsdaten floriert Dass Kriminelle mit gestohlenen Daten im Netz Waren bestellen und Verträge auf Kosten ihrer Opfer schließen, ist inzwischen Alltag. „Daten sind das neue Öl", heißt es im Landespolizeiamt. Der Handel mit E-Mail-Adressen und gehackten Zugangsdaten von Online-Shops wie Amazon oder Zalando floriere. „Allein ich habe in meiner Beratung jede Woche zwei bis drei Fälle“, sagt Dr. Boris Wita von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Grundsätzlich gebe es zwei Möglichkeiten: Der Angriff kommt von außen oder er passiert innerhalb des Onlinehandels. Damit es erst gar nicht dazu kommt, seien sichere Passwörter, die möglichst regelmäßig geändert werden, wichtig. Und: Niemand sollte in sozialen Netzwerken persönliche Daten wie Geburtsdatum und Adresse preisgeben. Wer vom Datenklau betroffen ist, sollte schnell Widerspruch einlegen, das Passwort ändern, Strafanzeige stellen und – wenn Bankverbindungen hinterlegt sind – seine Bank informieren. Wita sieht aber auch Anbieter wie Amazon in der Pflicht, den Schutz vor Datenklau sicherzustellen. „Wenn Kriminelle Passwörter per Algorithmus knacken, müssen Onlinehändler dies mit Algorithmen aufspüren, ihre Kunden schützen und diese auch informieren.“ Außerdem rät Wita, von den Anbietern Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten überhaupt von ihnen gespeichert sind. „Diese Auskunft geben die Unternehmen ungern heraus. Doch nach der Datenschutz-Grundverordnung haben Verbraucher das Recht, von Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Ist das der Fall, dann müssen die Unternehmen Auskunft geben, welche Daten gespeichert sind und wie sie verarbeitet werden.“

