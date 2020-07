Kiel

In einer Ecke sitzen zwei Teenager und schneiden Pappe zurecht. An einer Flipchart mit einer Deutschlandkarte steht Melat Russom und paust die Umrandung von Sachsen-Anhalt ab. Die 11-Jährige und ihre Mitschüler aus der Deutsch-als-Zweitsprache-Klasse von der Leif-Eriksson-Schule in Kiel basteln ein Deutschland-Puzzle.

„Ich habe auch schon Schleswig-Holstein gemacht“, sagt die Sechstklässlerin, die aus Eritrea kommt. Später sollen die Kinder mit dem Puzzle die Namen der Bundesländer lernen, wo sie liegen und Hauptstädte zuordnen.

Sommerkurs nach Schulschließungen

Mit neun weiteren Daz-Schülern macht Melat beim Jugendmigrationsdienstes Migration e.V. einen Sommerkursus, um aufzuholen, was während der Schulschließungen zu kurz gekommen ist. Zwei Wochen lang kommen die Schüler von 9.30 bis 13 Uhr ins Bürgerhaus Mettenhof. „Uns war klar, dass es gerade für diese Kinder wichtig ist, zusätzlichen Unterricht zu bekommen. Für sie geht es um den Übergang in die normalen Klassen“, sagt die pädagogische Leiterin des Vereins, Dani Pendorf.

Familienhintergrund wirkte sich während Corona stark aufs Lernen aus

„Das Lernen war während Corona noch stärker an die Möglichkeiten der Eltern gebunden als sonst.“ Es gebe viele Kinder mit bildungsaffinen Eltern, die aber wegen mangelnder Deutschkenntnisse nicht gut helfen können. Teilweise hatten die Familien nicht die richtige Ausstattung für das Onlinelernen oder kein WLAN zu Hause.

Pendorf und ihre Mitarbeiter haben sich mit den Daz-Lehrern der Schule ausgetauscht, wo die Kinder besonderen Bedarf haben. Am Vortag stand das Einmaleins auf dem Programm. Im Hof kleben an einer Mauer Zettel mit Zahlen. „Die Kinder werfen mit dem Ball auf das richtige Ergebnis. Das verbindet das Rechnen mit sportlicher Bewegung und führt dazu, dass sie sich das besser merken“, so Pendorf.

Im Flur hängen Liedtexte von Sido, Marteria oder Namika an der Wand, die die Schüler handgeschrieben und bunt verziert haben. Durch das Hören und Schreiben der Songs werde das Sprachgefühl gefördert.

Verein wünscht sich auch Kurse in den Herbstferien

Die Resonanz der Schüler sei gut, Schwänzer habe es nicht gegeben. Melat ist zufrieden: „Ich liebe Lernen und ich finde es gut, dass wir in den Ferien jetzt extra Zeit dafür bekommen.“ Pendorf würde sich wünschen, dass es in den Herbstferien erneut die Möglichkeit und Finanzierung für Kurse gibt.

