Plattdüütsche Nobelpries warrd 30

Jedeen will em hebben – den „plattdüütschen Nobelpries“. Ina Müller hett em kregen un glieks en Leed dorför komponeert: „Ik heff al sopen in Kiel, harr in Leck Langewiel, de Probstei mookt mi high. Ik heff sogor mol’n Pries afhoolt ut Kappeln an’e Schlei . . .“ Gerd Spiekermann weer de allereerste Priesdräger un hett sik föhlt „wie der erste Mann auf dem Mond“. Wegen twee plietsche Översetter kann Harry Potter nu Platt un vun Priesdrägerin Irmgard Harder hett Heide Simonis dat liert. Dat gifft noch veele schöne Dööntjes över all de Lüüd, de in de verleden 29 Johr den „Literaturpries vun’e Stadt Kappeln“ kregen hebbt. Düt Johr fiert de plattdüütsche Nobelpries sien 30. Geburtsdag. Tiet, mol trüch to kieken.

An‘n 28. November 1990 weer dat sowiet: „Die Stadtvertretung beschließt die Vergabe eines niederdeutschen Literaturpreises auf der Grundlage des SPD-Antrages und der Vorlage der CDU-Fraktion.“ De Stadt Kappeln spendeert siet 30 Johr dat Priesgeld un de Sleswig-Holsteensche Heimatbund is för de Jury tostännig. Dat weer de Beginn vun wat ganz Groots för de Plattdüütschen – so’n Aart Nobelpries. Denn wenn en sik de Priesdräger ankieken deit, denn is dat sowat as dat „Who is Who“ vun’e Plattwelt.

Dat fangt glieks 1991 mit Gerd Spiekermann an. Em folgt 1992 de groot Theotermann Konrad Hansen. 1998 steiht Irmgard Harder baven op de Bühn. Se hett de eerste Plattdüütsch-Redakschoon bi’n NDR opbuut un is sotoseggen de Modder vun „Hör mal’n beten to“. Un de Redakteuin hett uns domolige Ministerpräsidentin Heide Simonis Platt bipuult: „Ich habe nicht zuletzt durch die Rundfunkbeiträge von Irmgard Harder gelernt, die plattdeutsche Sprache zu verstehen“, hett Simonis domols togeven. To de Stars höört natürli ok Ina Müller, de mit ehr plattdüütsche Kodderschnuut, mit ehr Leeder un Vertellen en Platt-Bestseller wurrn is. Welkeen plattdüütsche Schriever schafft denn en Oplaag vun över 100 000 Böker? 2001 kann se sik över den Pries freun. In’t niege Johrdusend kriggt „einer der bekanntesten niederdeutschen Sprecher“, Reimer Bull, den Literaturpries. He is en echten plattdüütschen Dichtersmann. En „modernen Klassiker“, de Nieges utprobeern deit. Natürli höört to de Klassiker ok de groot Dichtersmann Johann D. Bellmann. „Seine Bücher haben in der niederdeutschen Literatur für Aufsehen gesorgt“, heet dat 2004 in de Loffreed. Veele Priese för all sien plattdüütsches Künnen hett ok Bolko Bullerdiek kregen. 2018 is de Dichtersmann för sien Levenswark utteekent wurrn. Un denn dörf en nich de beiden Mannslüüd vergeten, de „ Harry Potter“ Platt bipult hebbt: De Översetter Hartmut Cyriacks un Peter Nissen. 2003 kriegt se den Pries för all ehr Künnen.

In dörtig Johr weern ok en Hupen plattdüütsche „Multitalente“ mit vun’e Partie: Jochen Wiegandt, Musikant, Leedersammler un Leedermaker steiht 2005 op de Bühn. Jüst so Sandra Keck. Se is Schauspelerin, Sängerin, Regisseurin un Schrieversfru un dat jümmers op Platt. 2008 freut se sik över ehrn eersten Literaturpries. 2011 folgt Musikant, Sänger, Leedermaker, Verleger un Autor Jan Graf. 2016 Anni Heger. Se vertellt, singt, danzt, modereert, maakt Komedie un speelt Theoter. En Johr later is dat Rainer Prüß: Dichter, Grafiker, Autor un Sänger – un Plattschnacker.

Aver nich blots Dichter un Schrieverslüüd stünnen op’t Podest. De Pries heet twaars Literaturpries – aver „immer schon zählten Bühnen, Aufführungen, Medien zu den Preisträgern. Alles keine Literatur im originären Sinne, aber ein Bestandteil des Feldes der niederdeutschen Kultur", so Jury-Maat Perfesser Willy Diercks. En ut dat Rebeet Bühne is dat Ohnsorg-Theoter in Hamborg. Mit 118 Johr de öllste Gewinner bavento. 2015 warrd „die Institution des Plattdeutschen“ (so Klaus Schlie) ausgezeichnet. Ok de Nedderdüütsche Bühn Niemünster (1997) un de Flensborger Bühn (2012) hebbt den Pries bi sik tohuus stahn.

Jedeen Johr versöcht de Stadt Stadt Kappeln un de Sleswig-Holsteensche Heimatbund also, „neue Akzente zu setzen und Risikobereitschaft zu beweisen“. Aver dat hett natürli ok mol sien Pries. Wat weer dat 2010 för’n Schereree, as Peter Heinrich Brix un Jan Fedder ut’e Kultserie „Büttenbarder“ nomineert weern. Un dat to dat 20. Jubiläum. Glieks veer ehemolige Priesträger hebbt de Verleihung domols boykoteert un sünd eenfach tohuus bleven: Reimer Bull, Konrad Hansen, Wolfgang Sieg un Dieter Andresen. För Bull weer dat en „vollkommenes Rätsel“. Sien Verdacht: Dat würr jo wull blots üm „quotenträchtige Darstellung von Niederdeutsch in den Medien“ gahn. Nee, de Jury seggt: „Sie sind zu authentischen Botschaftern dieser zweiten Sprache Norddeutschlands geworden.“

Botschafter künnt aver nich blots Dichter, Theoter un Fernsehstars ween. 2006 kriggt de NDR-Hörfunkreeg „Hör mal’n beten to“ den Kappelner Literaturpries. Nipp un nau to den 50. Geburtstag vun‘e Sendung, de to de beste Sendetiet Platt ünner de Lüüd bringen deit. Jüst so’n Bestseller is ok de NDR-Schrievwettbewarb „Vertell doch mol“. Un dat mutt belohnt warrn: 1994 is dat sowiet.

Üm en echten Bestseller güng dat ok verleden Johr. Dat hochdüütsche Book „Mittagsstunde“ vun Dörte Hansen „macht die Regionalsprache über den üblichen Aktionsradius niederdeutscher Literatur hinaus sichtbar“, seggt de Jury. Denn jümmers wedder lett se ehr Roman-Figuren Platt schnacken. Dat is en „Glücksfall für die niederdeutsche Literatur“. Bald warrd dat wedder spannend: Wokeen wull den 30. plattdüütschen Nobelpries kriegen warrd? Laat wi uns överraschen.