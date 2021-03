Nakieksel: dat gröttste Platt-Lexikon

Belice . . . dat seggt mi rein gor nix. Is dat en Stadt? En Land? Is dat en Modemarke oder en Popstar? Ik google dat mol fix un wat steiht dor glieks ganz baven ünner wikipedia.de? „Belice [beˈliːz] ist ein Staat in Zentralamerika . . .“ Fröher harr ik en Lexikon to Hand nohmen, hüüt fraag ik enfach Wikipedia. Siet twintig Johr is Wikipedia nu all dat Online-Lexikon för alle Minschen. De Internetsiet steiht op Platz söven vun‘e „top sites“ op’e Welt – glieks na google, youtube, ebay un amazon. De düütsche Wikipedia tellt intwüschen över 2,5 Millionen Artikel to meist jedeen Thema. Dat stell en sik mol vör: Dor steekt 1500 Bänne vun‘ Brockhaus binn. Kuum to glöven. „Kostenloses Wissen für alle“ – heet dat Prinzip. Denn jedeen kann an dat Lexikon mitschrieven. Un dat in 309 Spraken. Ok op Plattdüütsch. „Dat fre’e Nakieksel“ is siet 2003 online. Över 82 000 Artikel hebbt de flietigen Plattschnacker all schreven. En dorvun is „Slomox“ – de in’t richtige Leven Marcus Buck heten deit. He hett dat Nakieksel twaars nich mitgrünndt, aver he hett dat mit opbuut un is hüüt en vun’e Administratoren.

2005 weern dat man blots en handvull Schrieverslüüd

„Dor weer en, de hett sik plattmaster nöömt“, besinnt sik de Schrieversmann ut’n Landkreis Stade, „de hett dat Ganze in Gang bröcht. Ik sölben bün eerst 2005 dorbi kamen. To de Tiet weern wi man blots en Handvull Lüüd.“ Dat is ok hüüt noch so, beduert de Plattschnacker, de mit de Spraak opwussen is: „Ik bün bi Oma un Opa in’t Huus opwussen. De hebbt jümmer Platt mit mi schnackt.“ Man de Lüüd in sien Öller, de schnackt hüüttodaags keen Platt mehr. „As ik anfungen bün to schrieven, dor müss ik mien Plattdüütsch eerst mol so’n beten oppoleern. Ik müss mi dor eerst langsam rantasten. Ik weer dat jo nich wenndt, Platt to schrieven“, vertellt de 38jährige. „Dor musst du di eerst Mol rinfinnen in de Rechtschrieven.“

De plattdüütsche Wikipedia is veel familiärer

Anfungen is he aver op de hochdüütsche Wikipedia: „De Idee vun Wikipedia is jo, dat kumplett Weten vun’e ganze Welt in een Nakieksel rintokriegen un dat all’ns optoschrieven un to sammeln. Dat hett mi faszineert – unabhängig vun Platt.“ To Anfang hett em dat ok noch goot gefullen. Aver denn geev dat jümmer mehr Striet un sinnlose Diskuschonen. „Op de hochdüütsche Wikipedia, wenn du dor de eersten Artikels schriffst un dat is nich 100prozentig na de Regeln, denn kann dat angahn, datt de di örnli wat seggt. Op de Plattdüütsche Wikipedia, dor weer dat so’n beten familiärer. Dor hett dat ok af un to mol Striet geven, aver dat weer eben anners“, besinnt sik Marcus Buck. Un dorüm schrifft he nu siet föfftein Johr för dat Nakieksel: „Ik heff anfungen mit mien Heimatdörp. Un vun dor heff ik mi denn so bilütten na de Naverdörper un de Landkreise wieder arbeit. Dat warrd wull so söss bit sövendusend Artikel, de ik dor schrieven mutt – aver de sünd noch lang nich trech. Ik arbeit mi vun binnen na buten.“

Sien Steckenpeerd is en lütten Staat

Un buten, dat is ganz wiet wech. Un nu kaamt wi wedder op „Belice“ to schnacken. Denn de lüerlütte amerikaansche Staat is en Steckenpeerd vun Marcus Buck – tominnst wat de plattdüütsche Wikipedia angeiht: „Dat is en ganz anner Saak, as wenn ik över uns Dörper schrieven do. Över Belice gifft dat ganz wenig Literatur. Bi düütsche Themen staht all in‘e hochdüütsche Wikipedia ganz veel Artikel binn. Bi Belice is dat swoor, wat to finnen – nich mol bi Wikipedia. Wenn du över de USA wat schrieven willst, bruukst du 10 000 Artikel – bi Belice hest du en reelle Chance, datt du jichtenswann seggen kannst: Ik bün trech“, smuustert he. Aver dor gifft dat noch en anner Saak in Belice, de em intresseern deit: „In Belice, dor gifft dat ok en Handvull Dörper, wo Mennoniten leevt, de Plautdietsch schnacken doot“, hett Marcus Buck rutfunnen. Dat weer sotoseggen sien Utgangspunkt.

Marcus Buck is en Platt-Topp-Autor

Woveel Artikel he middewiel op de Plattdüütsche Wikipedia schreven hett, dat kann he gor nich mehr seggen. Dat geiht wull in de Dusende. Op jedeen Fall höört he to de Topp-Autoren bi de Statistik. Flietig is he, aver: „Dat ännert sik ok mol. De Lüüd maakt mol mehr un mol weniger. Dat hett dat ok bi mi geven. Ik bün nich all de 15 Johr glieks aktiv bleven. Dat gifft jümmer wedder en Hoch un mol en Deep“, verklaart de Schrieversmann. Aktuell gifft dat op de plattdüütsche Wikipedia 82 399 Artikel. Un knapp 130 Artikel dreiht sik alleen üm den lüerlütten amerikaanschen Staat Belize – schreven vun Slomox alias Marcus Buck.