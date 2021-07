Kiel

Das mediale Trommelfeuer gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin hat auch im Landesverband Schleswig-Holstein seine Spuren hinterlassen. Schon Annalena Baerbocks geschönter Lebenslauf löste an der Basis Stirnrunzeln aus. Dass aber ihr Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ offenkundig an vielen Stellen ein Plagiat sein soll, sorgt endgültig für Verdruss.

„Einfach doof! Niemand hätte erwartet, dass Annalena ein Buch schreibt“, stellt eine namhafte Parteivertreterin am Montag hinter vorgehaltener Hand fest. „Sie hat es schnell zusammengeschustert und bietet nun eine Riesenangriffsfläche. Wie dumm ist das?!“

Kurz zuvor hatte ausgerechnet die linke Berliner Tageszeitung „taz“, sonst das Leib- und Magenblatt der Grünen, einen bitterbösen Kommentar herausgebracht: „Es ist vorbei, Baerbock!“ Die 40-Jährige solle ihre Hoffnung auf den Einzug ins Kanzleramt sausen lassen und lieber ihrem Co-Parteichef Robert Habeck den Vortritt geben. Mit ihm hätte die Partei vielleicht noch die Chance auf den Wahlsieg.

Eka von Kalben: „Man ändert nicht einfach den Kurs, nur weil der Wind von vorn bläst“

Einen solchen Wechsel mitten im Galopp halten allerdings selbst enge Vertraute in Schleswig-Holstein für nahezu ausgeschlossen. „Ja, die Leute in den Kreisverbänden ärgern sich“, räumt Eka von Kalben ein, die Fraktionschefin der Grünen im Landtag. Sie ist derzeit mit dem Fahrrad auf politischer Sommerreise im Land unterwegs. „Aber nur, weil der Wind von vorn bläst, ändert man nicht einfach seinen Kurs. Und die Menschen sagen mir auch: Sprecht endlich über Inhalte.“

Umweltminister Jan Philipp Albrecht kann das nur bestätigen. Das alles sei doch ein Ablenkungsmanöver. Es müsse in der Debatte um die Bewältigung der Klimakrise gehen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und darum, wie Deutschland außenpolitisch in Europa und der Welt Verantwortung übernehmen könne.

Nun muss die Person an der Spitze nicht in erster Linie die Partei, sondern vor allem die Wählerinnen und Wähler überzeugen – der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Albrecht: „Ich bin davon überzeugt, dass Annalena Baerbock nach wie vor vielen schmeckt.“

Ex-Grünen-Chef Wagner: Bestürzt vom „radikalen Schweigen“

Der ehemalige Landeschef Arfst Wagner geht mit seinen ehemaligen Parteifreunden dagegen hart ins Gericht. Er war aus Ärger darüber, wie vage die Grünen mit seiner Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens umgehen, aus der Partei ausgetreten. Baerbock sei „ein Produkt der Partei“, sagt er, Habeck dagegen denke darüber hinaus. „Im 21. Jahrhundert brauchen wir dringend Letzteres.“

Doch in den vergangenen zwei Jahren habe sich bei den Nord-Grünen niemand ernsthaft für Habeck als Spitzenkandidat starkgemacht. „Stattdessen herrscht ’Gleichschritt, Marsch’. Mich bestürzt dieses radikale Schweigen. So geht man noch nicht einmal in der CDU miteinander um.“

Derzeit wirbt der Landesverband mit lyrischen Worten für Habecks Küstentour. „Den Wind in den Haaren, das Rauschen des Meeres in den Ohren und den Sand unter den Füßen. Urlaubsziel von vielen und Robert Habecks Heimat: Schleswig-Holstein.“

Vor der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs und einer gemeinsamen Tour mit Baerbock bereise der Flensburger sein Bundesland. Vom 12. bis 16. Juli sowie vom 26. bis 30. Juli wolle der 51-Jährige von Amrum bis Heikendorf unterwegs sein.

Grünen-Landesvorsitzende Ruth Kastner: „Jedes Haar in der Suppe wird zur Perücke gemacht“

Ob die Grünen mit ihm, dem ehemaligen Kieler Umweltminister, mehr Chancen hätten? In Schleswig-Holstein vielleicht. Aber im Bund? Auch er müsste mit einer Schlammschlacht rechnen, heißt es. „Ein Wechsel ist für uns kein Thema“, stellt Landeschef Steffen Regis jedenfalls klar.

Die ehemalige Grünen-Landesvorsitzende Ruth Kastner verweist zudem auf ein Votum des Bundesparteitags für Baerbock. Das könne man nicht einfach übergehen. Im Übrigen dürfe die Partei nicht naiv sein. „Jedes Haar in der Suppe wird zur Perücke gemacht, und das passiert gerade.“ Niemand dürfe sich darüber wundern. „Es geht schließlich um die Kanzlerschaft.“