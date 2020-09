Kiel

Wie die Polizeigewerkschaft GdP jetzt informierte, ging es dabei auch um die Notwendigkeit einer elektronischen Verkehrslenkung zwischen dem Autobahndreieck Bordesholm und der Hamburger Stadtgrenze.

„Eines weiß ich jetzt ganz sicher. Ich möchte nicht als Polizistin auf der Autobahn arbeiten“, zitierte die GdP die Ministerin im Anschluss. Am Donnerstag bestätigte Sütterlin-Waack auf Anfrage, diese Aussage ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben zu haben. Er sei Ausdruck ihres hohen Respekts vor der Arbeit der Polizei. „Diesen Respekt bringe ich allen Menschen entgegen, die täglich bereit sind, in ihrem Dienst ihre Gesundheit und schlimmstenfalls ihr Leben für uns alle einzusetzen. Wir alle täten gut daran, unserer Polizei und unseren Rettungskräften diesen Dienst so leicht wie möglich zu machen. Dazu gehört unter anderem, auf der Autobahn den Fuß vom Gas zu nehmen, wenn Polizeikräfte sich am Straßenrand bewegen.“

Heute ist die GdP bei Buchholz

Ulrich Bahr, Vorsitzender der GdP-Regionalgruppe Mitte stellte fest, dass man sich beim Treffen mit der Ministerin „über die Sinnhaftigkeit“ eines Leitsystems einig gewesen sei. „Wir hatten den Eindruck, dass unsere Argumentation bei der Ministerin ankam.“ Am Freitag ist Bahr mit dem GdP-Vertrauensmann Yannick Porepp bei Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP) in Kiel eingeladen. Dieser hatte sich noch im Dezember für den Bau eines Leitsystems, das den Autofahrern bei erhöhtem Verkehrsaufkommen oder besonderen Witterungslagen ein Tempolimit verordnet, aufgeschlossen gezeigt. Inzwischen machte er einen Rückzieher: Eine solche Anlage sei nicht nur zu teuer, sondern auch nicht geboten: Seit der Autobahnerweiterung von vier auf sechs Fahrstreifen gebe es bislang keine signifikante Häufung von Verkehrsunfällen.

SPD fordert einstweilen ein Tempolimit

Die SPD-Fraktion hat zur nächsten Landtagssitzung einen Antrag gestellt: Die Landesregierung solle sich bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) für eine solche Verkehrsbeeinflussungsanlage zwischen Bordesholmer Dreieck und Hamburger Landesgrenze einsetzen. Bis ein solches System installiert ist, solle auf der gesamten Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern gelten.

„Der Verkehrsminister erkennt leider immer erst dann den Handlungsbedarf, wenn es zu schrecklichen Unfällen gekommen ist“, sagte der SPD-Abgeordnete Kai Vogel. „Die Innenministerin ist da deutlich weiter.“ Jetzt müsse die Landesregierung dringend entscheiden, „ob sie wegschaut oder die Verkehrssicherheit für die Rettungskräfte, Unfallopfer und Beteiligte deutlich erhöht“.

Ein Tempolimit und eine Verkehrsbeeinflussungsanlage? Die CDU bezeichnete das am Donnerstag als Populismus.