Wann geht es wieder nach Dänemark?

Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) verwies darauf, dass die Gespräche Dänemarks mit den Nachbarstaaten noch liefen. Deshalb könne er im Gegensatz zu den am Mittwoch verkündeten Lockerungen der Kontrollen an den südlichen und südwestlichen deutschen Grenzen für den Norden noch keinen Termin nennen.

Sollte das Corona-Infektionsgeschehen weiter überschaubar verlaufen, sind für die Grenzen zu Frankreich, die Schweiz und Österreich vollständige Öffnungen ab Mitte Juni anvisiert. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (Sozialdemokraten) hält jedoch vorerst an der Grenzschließung zu Deutschland bis zum 1. Juni fest. Noch.

Die Stimmen für die Grenzöffnung mehren sich

Denn auch in Dänemark häufen sich die Stimmen gegen diese rigide Abschottung: So forderte die Zeitung "Jyllands-Posten" am Mittwochabend in einem Leitartikel, dass sich die Grenzen anhand des Corona-Geschehens als nächsten Schritt wieder öffnen müssten.

Aus der Regierung dominieren weiter zögerliche Stimmen, die von der Gefahr eines "Sommerhaus-Corona" sprechen – auch Justizminister Nick Hækkerup (ebenfalls Sozialdemokraten) hält daher vorerst am 1. Juni fest.

Vor allem Vertreter der Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze hatten sich schon Anfang der Woche mit scharfen Worten an die Regierung gewandt, die in der Grenzöffnung vorerst keine Priorität sehe. Ob Deutsch-Dänische Handelskammer oder Reederei Scandlines mit Fähren von Puttgarden nach Rødby – auch die Wirtschaft schart mit den Hufen und will den grenzüberschreitenden Verkehr für Waren und Touristen wieder ausgiebig nutzen, so führende Vertreter in den "Lübecker Nachrichten".

Dänische Stimme aus der EU für vernünftige Grenzöffnung

Die dänische EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margrethe Vestager (Linksliberale), begrüßte für den europäischen Tourismus die Lockerungen der deutschen Grenzen in " Danmarks Radio" – und setzte damit Dänemark unter Druck: "Ich war sehr froh, die deutsche Position zu erfahren, weil sie fundamental ist, damit wir uns frei bewegen können."

In jedem Fall gebe es viele Betriebe in Produktion und Service, für die Bewegungsfreiheit überlebenswichtig sei. Man müsse sich jederzeit bewusst machen, dass dem Virus Grenzen egal sind. "Das Virus folgt uns als Menschen. Wir sollten daher Abstand halten und unsere Hände waschen. Dann glauben wir, dass man die Grenzen öffnen sollte, weil man es gut verantworten kann."

Seehofer spricht mit Dänemark: Günther sieht gutes Signal

Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) hatte am Mittwoch betont, zunächst einmal auf eine Rückmeldung der dänischen Regierung zu warten, mit der er sich im Gespräch befinde. Er könne sich eine ähnliche Regelung wie zu Luxemburg vorstellen, wo die Grenzen ab Sonnabend komplett geöffnet werden. Dänemark wolle aber zunächst mit den nordischen Nachbarländern eine Lösung und einen Zeitpunkt "als Paket" vereinbaren. In den dänischen Medien ist davon jedoch weniger die Rede.

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther hatte seine Freude über das positive Signal Seehofers zunächst deutlich gemacht – und betonte erneut seinen Wunsch, die Grenzkontrollen ab dem 15. Mai einzustellen. Auch er warte aber auf die Zustimmung auf dänischer Seite und respektiere diese.

