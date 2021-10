Kiel

Soll das Personal von Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Hospizen zur Corona-Impfung verpflichtet werden? Nach dem Ausbruch von Covid-19 in einem Pflegeheim in Norderstedt sind Landespolitiker alarmiert. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) erneuerte am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags seine Forderung nach einer „offenen, unaufgeregten Diskussion“.

Zugleich betonte er, dass Schleswig-Holstein eine Impfverpflichtung für bestimmte Bereiche nicht im Alleingang einführen könne. „Das müsste bundesweit auf den Weg gebracht werden.“ Zumindest die Landeshauptstadt Kiel signalisiert für das Anliegen bereits Unterstützung.

„Eine Impfpflicht könnte in sensiblen Bereichen helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen“, sagte Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD). Da eine solche Entscheidung aber nicht in kommunaler Hand liege, sei es weiterhin notwendig, an das Berufsethos und die Selbstverantwortung von Pflegenden zu appellieren, „alles zu unternehmen, um vulnerable Personen besonders zu schützen“.

SPD-Fraktionsvize Pauls mahnt Garg

Nur, ob das ausreicht? Die SPD-Sozialpolitikerin Birte Pauls, Fraktionsvize im Landtag, bezeichnete die Situation als ungut. Die aktuellen Vorfälle in Norderstedt seien geeignet, in der Bevölkerung für weitere Verunsicherung zu sorgen. „Was muss denn noch passieren, dass der Minister die Reißleine zieht?“, fragte sie. Die Impfpflicht sei dabei nur ein Aspekt. Für mindestens genauso entscheidend halte sie die Frage, ob Arbeitgeber ungeimpfte Angestellte direkt in der pflegerischen Versorgung einsetzen dürfen.

Laut Bundesinfektionsschutzgesetz müssen Mitarbeiter in Einrichtungen, in denen besonders vulnerable Personengruppen betreut werden, ihren Arbeitgeber auf Anfrage Auskunft zum Impfstatus erteilen. Pauls: „Wäre ich verantwortungsvolle Heimleiterin, würde ich die Dienstpläne ändern und ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konsequent in der zweiten Reihe einsetzen. Arbeit gibt es auch dort genug.“ Allerdings sei die Personaldecke in vielen Einrichtungen reichlich dünn. „Das ist die Krux.“

Bußgeldkatalog zu Verstößen gegen die Hygienevorschriften

Ist am Ende dieser Personalmangel der eigentliche Grund, dass sich Fälle wie in Norderstedt ereignen? Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums wies das zurück. Zudem seien die Einrichtungsbetreiber zusätzlich zu ihren Standardpflichten unter anderem durch die Landesverordnung sehr wohl verpflichtet, genau auf den Gesundheitsschutz der Bewohner zu schauen. Garg selbst verwies im Ausschuss darauf, dass Mitarbeiter und externes Personal, sofern es nicht hinreichend immunisiert ist, täglich getestet werden müsse. Soweit Mitarbeiter vollständig geimpft oder genesen sind, müsse bei ihnen nur noch anlass- oder symptombezogen getestet werden.

Wie bei Verstößen gegen Testvorschriften vorzugehen ist, sei im Übrigen „klar in der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes festgelegt“ und müsse „entsprechend geahndet werden“. In diesem Fall gebe es einen Bußgeldkatalog, das Ministerium bringe Verstöße gegebenenfalls zur Anzeige. Auch die zuständigen Gesundheitsämter schauten genau hin.

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags war 2016 zum Schluss gekommen, dass eine Impfpflicht verfassungsrechtlich zulässig wäre, „wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist“. Die Landesregierungen seien zum Erlass einer entsprechenden Verordnung ermächtigt. Ein Kieler Ministeriumssprecher verwies am Donnerstag allerdings auf die geänderte Situation. 2016 habe man noch keinen pandemischen Impfstoff gehabt. „Daher wäre das zu prüfen.“

Anfang November treffen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Lindau am Bodensee zur Konferenz. Dort wäre das Thema Impfpflicht richtig platziert, sagte Garg. Ob er selbst allerdings in Präsenz dabei sein werde oder zeitgleich in Berlin über die neue Ampelkoalition verhandle, stehe noch nicht fest.