Kiel

So klingt eine Entwarnung: Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat am Donnerstag eine Landtagsdebatte zum Thema „Impfturbo zünden“ genutzt, um über die vorhandenen Impfstoffmengen zu informieren. In Schleswig-Holstein reichen die Bestände demnach in den nächsten Wochen aus, um die Impfungen in den Zentren wie geplant durchzuführen. Auch die mobilen Teams könnten vorerst ihre Arbeit ungebremst fortsetzen. Verwendet wird dort vor allem das Vakzin von Moderna; Biontech ist im Wesentlichen für Menschen unter 30 Jahren reserviert.

„Gebuchte Termine in den Impfstellen müssen nicht abgesagt werden“, versicherte Garg. „Aktuell sieht es beim Impfstoff in Schleswig-Holstein vergleichsweise zufriedenstellend aus.“ Allein in den Impfstellen des Landes gebe es bis Ende Februar Kapazitäten für rund 720 000 Termine für Menschen ab zwölf Jahren und über 33 000 Termine für Kinder. „Von den Terminen für Personen über zwölf Jahren wurden bislang 338 500 Termine vergeben“, sagte der Minister. „Es gibt also nach wie vor genügend freie Termine in den Impfstellen für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Nutzen Sie die Möglichkeit.“ Die bundesweite Impfkampagne dürfe nicht an Fahrt verlieren. „Als Landesregierung unterstützen wir jede Anstrengung des Bundes, zusätzlichen Impfstoff zu beschaffen.“

Maximal 30 Dosen Biontech für niedergelassene Ärzte

Knapper ist die Lage in den Praxen. Die Kassenärztliche Vereinigung gibt den Praxen wöchentlich auf Grundlage der vom Bund bekannt gegebenen Impfstoffmengen vor, wie viele Biontech-Dosen sie maximal ordern können. Diese Woche sind das 30 Stück pro Arzt, für das Vakzin Moderna gibt es keine Obergrenze. Immer dienstags bis 12 Uhr geben die Ärzte ihre Bestellungen bei den Apotheken ab, die sie an den pharmazeutischen Großhandel weiterleiten. Diese wiederum bekommen laut Apothekerverband den Impfstoff vom Bund je nach ihrem Umsatzanteil im Land zugeteilt.

„Wir erleben jetzt, dass der Impfstoff nur begrenzt verfügbar ist und die Liefermengen hinter den Bestellungen zurückbleiben“, sagte Frank Jaschkowski von der Apothekerkammer Schleswig-Holstein. Eine Priorisierung von Hausärzten vor Fachärzten wie Gynäkologen oder Orthopäden, die ebenfalls impfen, gebe es nicht. „Uns sind alle gleich lieb und recht.“ Es gebe nur mathematische Zuteilungskriterien, und es werde gleichmäßig versorgt, erklärte Thomas Friedrich vom Apothekerverband. „Nehmen wir an, eine Praxis bestellt 30 Dosen Biontech und eine andere 24. Es wird aber nur so viel Impfstoff geliefert, dass jeder Arzt maximal 24 Stück bekommen kann. In diesem Fall bekommen beide Praxen diese 24 Dosen – egal, ob die eine mehr geordert hatte.“ Beim Kinderimpfstoff von Biontech sei bislang noch keine Kontingentierung notwendig.

Wenn niedergelassene Ärzte aktuell in offenen Aktionen deutlich höhere Mengen an Biontech verimpfen, liegt das laut Friedrich meist daran, dass sich diese in der Phase bevorratet hatten, als es bei der Bestellung noch keine Obergrenzen gab.

Von Christian Hiersemenzel und Anne Holbach