Kiel

Der Kampf gegen rassistische Sprache erreicht jetzt auch die Verkehrsbetriebe. In Berlin, München, Hamburg und Hannover streichen die Betreiber von Bussen und Bahnen den Begriff „Schwarzfahrer“ aus ihrem Vokabular. Auch in Schleswig-Holstein gibt es erste Schritte in diese Richtung: NAH.SH will den Ausdruck künftig ebenfalls nicht mehr verwenden.

„Wir haben zu dem Thema bisher keine Beschwerden oder Kundenwünsche“, sagt NAH.SH-Sprecher Dennis Fiedel. Allerdings tauche der Begriff auch lediglich in einer Broschüre zum SH-Tarif auf. „Das werden wir ändern.“ Als Alternative zum „Schwarzfahrer“ nutzt NAH.SH üblicherweise „Fahren ohne Fahrkarte/Fahrschein“.

Grüne: Kampf gegen Diskriminierung braucht mehr

Bei den Parteien in Schleswig-Holstein sorgt die Entscheidung für gemischte Reaktionen. „Wir finden es richtig, dass Begriffe, die diskriminierend verstanden werden können, ersetzt werden“, sagt Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré (Grüne). „Diskriminierung und Rassismus können aber nicht nur mit Begriffsänderungen bekämpft werden, dazu braucht es weit mehr Maßnahmen.“

Die CDU-Fraktion ist zwar der Meinung, dass es wichtigere Probleme zu lösen gilt, werde sich einer Änderung zu „Fahren ohne gültigen Fahrschein“ oder Ähnlichem aber nicht versperren, teilt Sprecher Kai Pörksen mit. „Der Ursprung des Begriffes ,Schwarzfahrer’ hat zwar keinen rassistischen Hintergrund, wenn er aber heute so empfunden wird, sollte man ihn vermeiden – was ja leicht möglich ist.“

FPD: Gegen Rassismus lieber konsequent einschreiten

Auch die SPD räumt einem Abschied vom „Schwarzfahrer“ nicht die höchste Priorität ein. „Beim sensiblen Umgang mit Sprache gibt es sicherlich Dinge, die dringender anzupacken sind als andere“, sagt der bildungs- und kulturpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Martin Habersaat.

Für die FDP-Fraktion in Schleswig-Holstein ist die Bezeichnung nicht negativ behaftet. „Ich habe nicht den Eindruck, dass es beim dringend notwendigen Engagement gegen Rassismus wirklich weiterhilft, wenn man Begriffe zu tilgen versucht, die mit Rassismus nichts zu tun haben“, so der Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt. „Was wir brauchen, ist konsequentes Einschreiten und eben auch mehr Zivilcourage, wenn Fahrgäste von anderen rassistisch oder zum Beispiel auch sexistisch beleidigt werden.“

„Schwarzfahrer“: Mehrere Theorien für Wortherkunft

Die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) spricht sich indes für einen Verzicht auf die umstrittene Vokabel aus. „Es ist begrüßenswert, denn der Begriff hat für schwarze Menschen einen negativen Anklang“, sagt ISD-Sprecher Tahir Della. Der Ausdruck wecke die Assoziation, dass Schwarzes für etwas Negatives stehe.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etymologisch gibt es zwei Theorien, woher der Ausdruck kommt. Eine besagt, dass die Bezeichnung an das jiddische Wort „shvarts“ angelehnt ist, was „arm“ bedeutet. Eine weiterer möglicher Ursprung ist die Tatsache, dass Passagiere ohne Ticket vor allem nachts unterwegs sind.