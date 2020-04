Die Zahl der Covid-19-Patienten in Kliniken ist in Schleswig-Holstein bisher deutlich niedriger als befürchtet. Eine gute Nachricht für die Bevölkerung. Doch für Kliniken bedeutet der Leerstand auch ein finanzielles Risiko. Die Folge: Einige Häuser schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit.