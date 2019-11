"Defender 2020": USA bereiten Großmanöver in Schleswig-Holstein vor

Kiel

Die politischen Signale aus Washington haben in jüngster Vergangenheit in Europa viel Verwirrung ausgelöst. Von Abwertung der Nato war da wiederholt die Rede. In Rendsburg hat deshalb die Hermann Ehlers Akademie genau dieses Verhältnis in den Fokus eines sicherheitspolitischen Kongresses gerückt.

Gleich zu Beginn nutzte Darion Akins (49), neuer Generalkonsul der USA in Norddeutschland, die Gelegenheit, um Klartext zu reden. Für den aus Texas stammenden Spitzendiplomaten sind Europa und die Nato alles andere als ein Auslaufmodell amerikanischer Außenpolitik.

Manöver Defender 2020 startet im April

„Das Bekenntnis der USA zur Nato ist felsenfest. Gemeinsam mit unseren Partnern bilden wir die stärkste Militärallianz der Welt. Sie wird für unsere gemeinsame Sicherheit auch in Zukunft wirken“, sagt Akins.

Als Beweis für dieses Engagement nannte der Diplomat am Montag die bevorstehende Übung „ Defender 2020“. „Es wird hier die größte Übung kollektiver Sicherheit seit dem Ende des Kalten Krieges sein“, so Akins. In der 70-jährigen Geschichte der Nato ist es die drittgrößte Verlege-Übung überhaupt.

Defender 2020: Schleswig-Holstein spielt zentrale Rolle

Für das Manöver werden im April und Mai nächsten Jahres 20.000 US-Soldaten über den Atlantik kommen. Mit einer ganzen Flotte von Frachtschiffen sollen zehntausende Tonnen Material, Panzer und Hubschrauber über deutsche Seehäfen angelandet und dann weiter bis an die Ostseeküste gebracht werden. Genaue Details über die Wege, Häfen und Einheiten werden erst später bekannt gegeben.

Als sicher aber gilt, dass Deutschland bei „ Defender 2020“ die logistische Drehscheibe und Schleswig-Holstein dabei zentraler Brückenkopf sein wird. Kiel könnte mit seinen Fährverbindungen ins Baltikum eine wichtige Aufgabe übernehmen.

Zusammenarbeit der Nato stärken

Zuletzt hatten die USA und Nato im Juni in der Ostsee das große Seemanöver Baltops 2019 abgehalten. An dieser Übung nahmen 8600 Soldaten aus knapp 20 Nationen teil. Im August 2019 hatte Russland dann ein Manöver mit über 10.000 Soldaten abgehalten. „ Defender 2020“ ist jetzt eine Reaktion darauf.

Ziel von " Defender 2020" sei es, die militärische Kooperation und Zusammenarbeit in der Nato weiter zu stärken, so Akins.

Defender 2020 Eckdaten zu Defender 2020 An " Defender 2020" sollen sich 19 Staaten beteiligen. Zwischen April und Mai 2020 werden die Truppen mit Unterstützung der Bundeswehr durch Deutschland geführt. Insgesamt sollen an die 37.000 Soldaten an der Großübung teilnehmen. Bei der Übung soll trainiert werden, wie Einheiten schnell verlegt werden und zusammenarbeiten. "Diese Fähigkeit ist wichtig, um kurzfristig Stärke zeigen zu können, unsere Einsatzbereitschaft beruhigt unsere Alliierten und schreckt mögliche Gegner ab", erklärte der kommandierende General der US-Streitkräfte in Europa, Christopher G. Cavoli. Für " Defender 2020" sind drei sogenannte Convoy-Support-Zentren für die Marschkolonnen und der Aufbau einer Tankanlage auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide geplant. Die US-Truppen bringen ihr Gerät teils mit, teils lagert es bereits in Europa. Für die deutschen Stellen geht es auch darum, die Belastbarkeit der eigenen Infrastruktur - Brücken und Verkehrswege - zu überprüfen. Ein Kampfpanzer auf Tieflader kann mehr als 130 Tonnen wiegen. Der Transport von Militärgerät ist auch per Bahn und mit Binnenschiffen geplant.

Vorbereitungen für " Defender 2020" laufen bereits

Die Vorbereitungen für das Manöver „ Defender 2020“ laufen bereits. Seit einigen Wochen sind in mehreren deutschen, polnischen und niederländischen Häfen US-Spezialfrachter zu sehen.

Erst am Wochenende hatte der im Militärtransport eingesetzte US-Frachter „ Major Richard Winters“ auf der Rückreise von Polen in die USA in Kiel im Nordhafen für zwei Tage festgemacht.

Akins erinnerte an das Versprechen Deutschlands

„Wir begrüßen es, dass Deutschland mehr in Sicherheit investiert. Was wir von Deutschland erwarten, erwarten wir von allen Nato-Partnern“, so der Generalkonsul in Rendsburg. Er erinnerte an die Beschlüsse der Nato-Gipfel von Wales und Brüssel, die zwei Prozent des Brutto-Inlandsprodukts für Militärausgaben jedes Nato-Landes vorsehen.

Die Steigerung des deutschen Verteidigungshaushaltes auf 1,5 Prozent bis 2024 sei gut. „Aber nicht gut genug. Deutschland hat seinen 28 Nato-Partnern ein Versprechen gegeben“, erinnerte Akins.

Akins: Starkes Deutschland wird gewünscht

Bei der Beschaffung neuer Ausrüstung appellierte Akins an die Bundeswehr, mehr Tempo zu machen. „Es gibt viele Produkte für die Ausrüstung, die in Europa und bei uns in Amerika fertig in den Regalen stehen. Nutzt sie“, forderte Akins. „Kein Nato-Partner fürchtet sich heute vor einem starken Deutschland. Im Gegenteil, die Nachbarn wünschen es“, so Akins.

Die USA investierten viel, um die Nato-Partner zu schützen. „Wir erhöhen auch die Zahl der Soldaten in Deutschland“, so Akins mit Blick auf die seit der Krim-Besetzung vorgenommenen Maßnahmen.

Taten müssen auch Signale folgen

Während US-Präsident Donald Trump wiederholt die Nato und die EU in ihrer Bedeutung in Frage stellte, sind die klaren Bekenntnisse von US-Militärs und US-Diplomaten ein Zeichen der Hoffnung, wie Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik aus Berlin bei dem Kongress in Rendsburg sagte.

„Das schafft nicht Vertrauen. Taten ohne die entsprechende Rhetorik zu untermauern schafft kein Vertrauen“, so Major. Angesichts der Lage nach 25 Jahren strickten Sparpolitik habe Europa eine Art „Bonsai-Armeen“, die viele Aufgaben nicht ohne die USA bewältigen können.

„Wichtig sei für Europa eine Entschlossenheit. Wenn bei einem Aggressor erst der Eindruck entsteht, Riga sei bei einer militärischen Bedrohung nicht so wertvoll wie Paris, haben wir ein Problem“, so die Wissenschaftlerin.

