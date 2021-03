Die Dienstagsdemonstration ist kleiner geworden. Vor dem Landeshaus in Kiel haben am Dienstag rund 30 Gastronomen, Veranstaltungskaufleute und Soloselbstständige bei den Politikern effektivere Hilfe angemahnt. Eine Bitte an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wurde auch sehr deutlich.