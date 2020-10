Kiel

"Ich stehe hier, weil meine Tochter am Donnerstag nach Hause gekommen ist und erzählt hat, dass es den anderen Kindern mit Maske schlecht geht", sagt Claudia thor Straten, die die Demonstration angemeldet hat. Ihre 13-jährige Tochter selbst sei vom Tragen der Maske aus gesundheitlichen Gründen per Attest befreit.

Straten sieht die durch die Corona-Pandemie bedingte Maskenpflicht nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Schulfluren kritisch. "Ich habe das Gefühl, den Kindern tut das zwischenmenschlich nicht gut." Der Abstand, als Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung, lasse sich in den Schulen weitestgehend einhalten.

Demonstranten in Kiel richten sich an die Landespolitik

Die Geomar-Wiese als Demo-Ort habe sie gewählt, um möglichst nah an den Entscheidungsträgern in der Landespolitik zu sein, erzählt die Handewitterin. Dafür ist sie wie andere Teilnehmer extra nach Kiel gereist.

So etwa Anna Hartmann aus Husum, die sich an der Organisation beteiligt hat. "Mein Hauptanliegen heute ist die Maskenpflicht nach den Herbstferien. Dann müssen die Kinder in der Schule durchgehend Maske tragen. Das sind dann fünf, sechs, sieben oder acht Stunden, wenn sie mit den Öffentlichen fahren." Sie befürchte dadurch für die Kinder gesundheitliche Einschränkungen.

Einem anderen Demonstranten, der davon spricht, dass durch das Tragen von Masken drei Kinder gestorben seien, stimmen weder Straten noch Hartmann zu. Sie halte es zwar nicht für ausgeschlossen, dass Kinder daran gestorben seien, aber es gebe dafür keine Belege, so Hartmann.

Während Demo-Teilnehmer am Mikrofon über die Erfahrungen ihnen bekannter Kinder mit Masken in Schulen sprechen oder fragen, ob Anwesende jemanden kennen, der an Covid-19 verstorben sei, verteilen andere Teilnehmer Flyer an Passanten an der Kiellinie. Auf einem etwa steht "Wenn man zu viel testet, bekommt man zu viele Fehler". In manchen von ihnen ist Bodo Schiffmann von der "Querdenken"-Bewegung im Impressum aufgeführt.

Maskenpflicht im Unterricht in Schleswig-Holsteins nach den Herbstferien

Vergangene Woche hatte Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) angekündigt, dass Schüler in Schleswig-Holstein nach den Ferien ab der fünften Klasse zwei Wochen lang auch im Unterricht Masken tragen müssen.

