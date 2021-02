Kiel

Knapp 100 gelbe und weiße Kreuze aus Holz rammen Nori Storm und Frank Nissen am Dienstag vor dem Landtag in Kiel in den Boden. Sie tragen die Worte "Herrenmode, Spielzeug oder Schuhgeschäft". Dazwischen steht ein großer Grabstein mit der Aufschrift "Hier ruht die Wirtschaft von Schleswig-Holstein".

Das solle symbolisieren, wie schlimm es wirklich um viele Betriebe im Norden stehe, sagt Nissen. "Wir beerdigen unsere Existenzen.

Demo-Motto soll Corona-Opfern gegenüber nicht pietätlos sein

Der Vergleich mit dem Tod sei drastisch vor dem Hintergrund, dass viele Menschen am Coronavirus ihr Leben verlieren, gibt Storm zu. Aber um noch Aufmerksamkeit von der Politik zu bekommen, müsse man wohl zu so drastischen Bildern greifen.

"Wir wollen nicht pietätlos damit sein, sondern sprechen jedem unser Mitgefühl aus, der durch die Pandemie jemanden verloren hat", betont der Organisator der Demonstration.

Für viele sei es schlimm, derzeit dem eigenen Unternehmen, in das über die Jahre viel Arbeit und Herzblut geflossen sei, beim Sterben zuzusehen. "Seit acht Wochen stehen wir immer wieder hier und demonstrieren. Was wir von den Politikern hören sind nur Versprechungen."

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und so ertönt um 12 Uhr zunächst Glockengeläut aus den Lautsprechern gefolgt von moderner Beerdigungsmusik wie ein Cover von "Halleluja" von Leonard Cohen. Knapp 60 Unternehmer sind in dunkler Kleidung gekommen. Eine als Sensenmann verkleidete Frau postiert sich hinter einem schwarzen Sarg: "RIP Existenz" steht darauf. Demonstranten legen Blumen nieder.

Hilfen kommen zu langsam bei Unternehmen an

Bei Einzelhändlern, Gastronomen oder Dienstleistern sei noch nicht genug von den versprochenen Hilfen angekommen. Viele hätten ihre Altersvorsorge antasten müssen. Dass sie nur die Fixkosten für die Geschäfte förderungsfähig seien, sorge für Probleme.

Zudem sei es sehr kompliziert, die Überbrückungshilfe III zu beantragen. "Ein Steuerberater nimmt allein 800 Euro dafür", erzählt Nissen. Die Unternehmer sollten ihre Einnahmen bis zum Juni schätzen. "Wie soll das gehen, wenn ich nicht mal weiß, wann ich überhaupt wieder Gäste in meinen Ferienwohnungen beherbergen kann?" Was fehle, sei eine klare Perspektive.

Kundgebung in Form von Trauerreden vor Kieler Landeshaus: Viele Fragen nach dem Warum

Wie es ihnen geht, schildern verschiedene Unternehmer in Trauerreden. Da ist Friseur Kim Michael aus Flensburg, der erzählt, dass er im Lockdown mehrfach weinende Mitarbeiter am Telefon hatte. "Sie wussten nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und ich nicht, was ich ihnen sagen sollte, weil ich es ja selbst nicht wusste." Für seine Branche gebe es nun die Perspektive am 1. März wieder die Läden zu öffnen. Aus Solidarität mit den anderen stehe er trotzdem hier.

Zur Galerie Zahlreiche Unternehmer waren vor den Landtag in Kiel gekommen, um auf ihre prekäre Lage in der Corona-Krise hinzuweisen. Bei ihrer Demonstration beerdigten sie symbolisch ihre Existenzen.

Da ist Fahrlehrer Thomas aus Rendsburg, der nicht versteht, warum nur Schülern wieder praktische Fahrstunden für berufsbezogene Ausbildungsgänge anbieten darf. "Der Abstand ist doch zu jedem Fahrschüler der Gleiche."

Und da sind Gastronomen wie Oliver Markmann aus Westerrönfeld, die sich schon mental auf keine Öffnung vor Juni eingestellt haben.

Dennys Bornhöft: Schleswig-Holstein bemühe sich mit seinem Perspektivplan

Immer wieder bleiben Landtags-Abgeordnete kurz stehen und schauen sich das makabre Schauspiel an. Nur Dennys Bornhöft von der FDP nimmt das Mikro in die Hand und spricht auch vor den Demonstranten. Der Bund sei sehr vollmundig gewesen, bei seinen Ankündigungen für Hilfen, die müssten jetzt schnell bei den Betrieben ankommen, sagt der Politiker. Schleswig-Holstein bemühe sich mit seinem Perspektivplan dafür zu sorgen, dass die Geschäfte möglichst bald wieder öffnen könnten.

Sein Beileid sprach auch "Wacken-Opa" Günter Jacobs aus, der seit Jahren auf dem Open-Air Spenden für Krebskranke sammelt. Wenn regionale Unternehmen die Krise nicht überlebten, sehe es auch düster für örtliche Vereine aus, die von der Wirtschaft vor Ort mit Geld unterstützt werden.