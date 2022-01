Seit der Machtübernahme in Afghanistan hat sich die Situation in dem Land weiter zugespitzt. Etwa 70 Vertreterinnen und Vertreter eines Aktionsbündnisses haben am Freitag vor dem Landeshaus in Kiel Bundes- und Landesregierung aufgefordert, Afghanistan nicht aus dem Blick zu verlieren und eine legale Einreise zu gewähren.