Reinigungskräfte von Flensburg bis Rügen sind am Donnerstag auf die Straße gegangen, um für mehr Einkommen, mehr Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. "Ohne uns geht nix", hieß die Aktion der Gewerkschaft IG Bau, die mittags auch vor dem Landtag in Kiel stattfand.

Von Christian Hiersemenzel