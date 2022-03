Denkmalschutz in Schleswig-Holstein ab Juli unter juristischer Führung

Kiel

Für den Denkmalschutz im nördlichsten Bundesland könnte eine längere Phase der Unsicherheit und Vakanz im Sommer enden: Der Jurist Dr. Philip Seifert soll ab 1. Juli 2022 neuer Leiter im Landesamt für Denkmalpflege werden.

Er wurde, so das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, am Mittwoch, 23. März, auf einer Mitarbeiterversammlung im Sartori-Speicher am Wall vorgestellt. Er ist dort kein Unbekannter und mit dem Denkmalschutz in Schleswig-Holstein vertraut: Bislang ist Seifert nämlich als Referatsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (MBWK) unter anderem bereits für die Fachaufsicht über die vier kulturellen Landesämter in diesem Fachbereich zuständig.

Aktiver Denkmalschutz: Kieler Landesamt für Denkmalpflege unter neuer Führung

Der 42-jährige Jurist promovierte mit einer Arbeit zum UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes. Vor seiner Tätigkeit im MBWK sei er unter anderem in seiner juristischen Ausbildung beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie in der Kulturabteilung des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein gewesen, als das neue Denkmalschutzgesetz verabschiedet wurde.

„Ich freue mich“, so Kulturministerin Karin Prien, „dass wir mit Philip Seifert einen versierten Juristen für die Leitung des Landesamts für Denkmalpflege gewinnen konnten, der vielfältige Erfahrung in der Arbeit im Bereich des kulturellen Erbes hat und auch über langjährige Führungserfahrung in der Landesverwaltung verfügt.“

Landesamt für Denkmalschutz: Nachfolge für Dr. Udo Bode

Derzeit wird das Amt übergangsweise von Ministerialrat Michael Fornahl geleitet. Der vorherige Leiter Dr. Udo Bode war ab September 2021 nach zwei Jahren vorzeitig von seiner Aufgabe entbunden worden. Nach Informationen unserer Zeitung war wegen interner arbeitsatmosphärischer Schwierigkeiten das Amt unter seiner Leitung zunehmend handlungsunfähig geworden.

Da die Bewerberlage für eine Nachfolge zunächst nicht aussichtsreich genug erschien, hatte man sich für eine Neuausschreibung mit erweiterten Anforderungsprofilen entschieden. Das erklärt, warum jetzt ein Jurist und kein Kunsthistoriker, Architekt, Stadtplaner oder auch Historiker für die Amtsleitung ausgewählt werden konnte. Ende des Jahres gab es im Landesamt außerdem einige unbesetzte Stellen, zum Beispiel durch Elternzeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.