US-Chefvolkswirt Bandholz lehrt VWL

Kiel

„Das passte irgendwie alles zusammen“, sagt Harm Bandholz über den Moment, als er die Stellenanzeige für die Professur für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Fachhochschule Kiel gesehen hat. Anfang August konnte der 44-Jährige den Posten schließlich übernehmen. Eigentlich gebürtiger Hamburger, hat Bandholz die vergangenen zwölf Jahre für die Bank Uni Credit in New York gearbeitet. Seit knapp zwei Monaten ist er mit seiner Familie wieder in Norddeutschland.

Der erste Karriereschritt führte ins ifo Institut

Nach VWL-Studium und Promotion an der Universität Hamburg verschlug es Bandholz 2004 für drei Jahre nach München - erst in die Konjunkturabteilung des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung und dann in das volkswirtschaftliche Research der Hypo Vereinsbank. 2007 ging der nächste Umzug deutlich weiter, nämlich nach New York: Zwölf Jahre lang arbeitete Bandholz als Volkswirt für die Unicredit, von 2010 bis 2019 war er US-Chefsvolkswirt der Großbank.

Für Unicredit die Geld- und Fiskalpolitik analysiert

Die Prognose gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen in den USA und die Analyse der dortigen Geld- und Fiskalpolitik zählten in dieser Zeit zu seinem Aufgabengebiet - dazu wurde er auch in Fernsehbeiträgen wie etwa von Bloomberg interviewt. Die ersten fünf Jahre war Bandholz als sogenannter Expat noch unter einem deutschen Arbeitsvertrag angestellt.

2012 erfolgte die Umstellung auf einen US-amerikanischen Arbeitsvertrag, um im Land bleiben zu dürfen. „Ab da war ich „employed at will“. Das heißt, man ist nur in gegenseitigem Einverständnis beschäftigt, solange es beide Seiten wollen. „Da musste ich am Anfang schon schlucken“, blickt Bandholz zurück.

Seine Forschung soll sich mit Populismus beschäftigen

Leere Wände, Bücherkisten auf dem Boden: In seinem Büro ist Harm Bandholz noch dabei, sich einzurichten – steckt aber schon mitten in den Vorbereitungen für das Wintersemester. Seine ersten Lehrveranstaltungen siedeln sich im Bereich der Makroökonomie an: „Genau das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe.“ Auch Mathe und Statistik wird er unterrichten. Bei seiner Forschung weiß der 44-Jährige, in welche Richtung es gehen soll: „Mir ist es wichtig zu untersuchen, wie wir Populismus von der wirtschaftlichen Seite besser eingrenzen können.“ Auch wegen einer gewachsenen Ungleichverteilung gebe es eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung - US-Präsident Donald Trump sei davon nur die letzte Ausprägung. Dies beschränkt sich laut Bandholz längst nicht mehr nur auf die USA, sondern greift nun auch auf Europa über.

Sein Vorteil: Bandholz kann Theorie und Praxis verknüpfen

Bei der Unicredit hat er sich mit allem beschäftigt, was für den Finanzmarkt relevant war: „Zu dieser Bandbreite von Themen gehören das Platzen der Immobilienblase, die Reaktionen der Zentralbanken, das Ausbleiben der Inflation, höhere Budgetdefizite und Staatsverschuldung – und jetzt ganz aktuell Handelskriege.“ Für ihn gilt es nun, seine Erfahrung aus dem Finanzzentrum der Welt in seine Lehrveranstaltungen einfließen zu lassen: „Mein Ziel ist es, die theoretischen Konstrukte, mit denen wir in der Volkswirtschaftslehre häufig arbeiten, anhand von Beispielen aus der Praxis griffig rüberzubringen.“

Die Finanzkrise 2008 ist solch ein Beispiel aus der Praxis – davon geprägt sieht er heute die Unterschiede zwischen beiden Ländern: „Das Sicherheitsnetz in den USA unterscheidet sich sehr von dem in Deutschland: Bei einer Krise geht es dort schnell um Existenzen. Hier in Deutschland ist man rezessionssicherer: Der Kündigungsschutz ist deutlich ausgeprägter, das soziale Netz ist besser.“

Zehn Jahre nach der Finanzkrise macht die Welt die gleichen Fehler

Auch komme hinzu, dass die Amerikaner viel mehr in den Aktienmarkt investieren: Bricht dieser bei einer Rezession etwa um 50 Prozent ein, würden erst die aktuellen Vermögen darunter leiden und dann die Vorsorge für den Ruhestand. Denn viele Rentenfonds seien in Aktien investiert. Gut zehn Jahre nach der Finanzkrise sagt der Ökonom: „Man beginnt, die negativen Erfahrungen zu verdrängen und die gleichen Fehler wieder zu machen.“

In diesem Kontext seien besonders am amerikanischen Finanzmarkt die Forderungen nach Deregulierung groß. Bei der Fiskal- und Geldpolitik sollte man Bandholz zufolge stärker darauf achten, den Aufbau von Vermögenspreisblasen, also Aktienpreis- und Immobilienpreisblasen, einzudämmen. Wie die US-Amerikaner die deutsche Wirtschaft wahrnehmen? „ Deutschland war kein großes Thema, weil Deutschland ein wirtschaftlicher Ruhepol war“, sagt Bandholz. Europa insgesamt habe schon eine Rolle gespielt – neben den Krisenländern in Südeuropa ist das aktuellste Beispiel dafür der Brexit.

Bandholz : Europa muss weiter zusammenwachsen

So hat der Volkswirt über die Jahre eine entsprechende Haltung zum Verhältnis von Europäischer Union und den USA entwickelt: „Die Europäer haben das Problem, dass sie keine ausreichende Einheit sind, um politisch das Gegengewicht darzustellen, was sie eigentlich darstellen sollten. Wir sind den USA immer lange hinterhergelaufen. Jetzt haben wir einige Figuren in den USA, die sich anders verhalten, als wir das erwarten.“

Aber warum ist mehr Europa die Lösung? Bandholz erwidert: „Wir können weder China, Russland noch die USA zurzeit direkt beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können, ist die Richtung in Europa. Das sollte der erste Schritt sein.“ Deutschland müsse die europäische Integration weiter vorantreiben - möglicherweise auch mit einer Bankenunion.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.