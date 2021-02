Kiel

2020 war für den Kanal das schwärzeste Jahr seit der Nachkriegszeit. Mit nur noch 25247 Passagen gab es einen Einbruch bei den Schiffspassagen von 12,3 Prozent gegenüber 2019.

Schon 2019 hatte man einen Minusrekord aufgestellt. In den Vorjahren bewegte sich die Schiffszahl zwischen 30000 und 33000 Einheiten. Auch die beförderte Ladungsmenge ging deutlich zurück. Die Schiffe transportierten nur noch rund 68 Millionen Tonnen Güter auf der rund 100 Kilometer langen Wasserstraße.

Das entspricht laut Verwaltung einem Einbruch von über zehn Prozent gegenüber 2019. "Das Jahr 2020 war nachhaltig von der Pandemie geprägt", so Hans-Heinrich Witte, der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GWDS).

Besonders stark war der Einbruch im Frühling und Sommer, als die Zahl der Schiffe zeitweise unter die Marke von 2000 pro Monat sank, wie Jörg Heinrich von der Abteilung Seeschifffahrt der GWDS erklärte. Mit der Aussetzung der vom Bund erhobenen Befahrungsabgaben, die etwa 25 Prozent der Gesamtkosten für eine Passage des Kanals ausmachen, gab es aber erste Anzeichen der Erholung.

Zahlen stabilisieren sich

Ab August haben sich dann die Zahlen wieder gebessert. "Zum Jahresende gab es eine spürbare Stabilisierung bei den Zahlen", so Heinrich.

Zweiter Grund für den Einbruch war neben der Pandemie der eingebrochene Ölpreis, der den Weg um Skagen für Reeder attraktiv gemacht hat. Viele Reeder sind mit höherer Geschwindigkeit den längeren Weg um Skagen gefahren.

"Die Bunkerpreise sind zum Teil um bis zu 70 Prozent gefallen", so Heinrich. Die Tonne Schweröl war zum Teil auf unter 200 US-Dollar gesunken. Auch hier gab es zum Jahresende wieder steigenden Preise.

Besonders stark waren die Einbrüche beim sogenannten Teilstreckenverkehr auf dem Kanal. Das sind Schiffe, die Güter zu den Häfen im Kanal befördern oder von dort abholen.

Hier gab es einen Rückgang bei den Schiffen um fast 20 Prozent auf 7044. Beim Ladungsaufkommen lag hier der Rückgang bei 12,3 Prozent. In den Kanalhäfen in Brunsbüttel, Rendsburg oder Kiel wurden 2020 nur 5,8 Millionen Tonnen umgeschlagen.

Rückgänge gab es auch bei den touristischen Fahrten. "Wir haben nur etwa die Hälfte der Passagen von Kreuzfahrtschiffen verzeichnen können", so Heinrich. Und auch beim Wassersport gab es einen Einbruch.

Weniger Sportboote

"Die Sportbootsaison ist 2020 sehr verspätet losgegangen. Viele Sportbooteigner sind im letzten Jahr in den heimischen Gewässern geblieben und nicht durch den Kanal nach Skandinavien gefahren", so Heinrich. In der Summe wurden 2020 im Kanal nur 9000 Sportboote gezählt. Das sind 3000 weniger als 2019.

Die Perspektiven für 2021 sind verhalten optimistisch. Zwar gibt es gerade wieder Ausfälle und Wartezeiten wegen Arbeiten an den Schleusentoren in Brunsbüttel, diese seien aber bald abgeschlossen, wie Detlef Wittmüß, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau erklärte.

Bei der schnellen Reparatur von Schleusentoren, musste Wittmüß die Hoffnungen der Reeder und Lotsen jedoch dämpfen. "Das braucht seine Zeit", so Wittmüß. In Kiel-Holtenau gibt es gegenwärtig kein Reservetor mehr. Erst im Laufe des Jahres wird eines der beiden Tore aus der Werft zurück kommen.

Schiffe wurden größer

Die Ausschreibung für das im August bei einer Kollision beschädigte Tor soll im Frühjahr veröffentlicht werden. "Wir hoffen, dass wir dieses Tor dann zum Jahresende wieder zurückbekommen", so Wittmüß.

Es gab aber auch eine positive Meldung. Wie Detlef Wittmüß bei der Jahresbilanz bestätigte, ist das "Durchschnittsschiff" 2020 größer geworden. Ein durchschnittliches Frachtschiff hat auf dem Kanal jetzt eine Vermessung von 4576 BRZ und eine Länge von etwa 125 Metern. 2019 umfasste das Durchschnittsschiff 4432 BRZ. "Da gab es ein kleines Wachstum", so Wittmüß.