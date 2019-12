Deshalb verzichten Supermärkte auf Feuerwerk

Neumünster

Müll, eine enorme Feinstaubbelastung und gestresste Tiere: Das sind die Gründe der beiden Edeka Märkte Meyers aus Neumünster und Hauschildt aus Flintbek für den Verkaufsstopp von Böllern, Raketen und Co. Aus persönlicher Überzeugung wird auf das profitable Silvestergeschäft verzichtet. „Das müssen und können wir an anderer Stelle kompensieren“, sagt Marco Hauschildt, Geschäftsführer des Edeka-Marktes in Flintbek. Und sein Kollege Jan Meifert aus Neumünster stellt fest: „Wir sind ein Lebensmittelmarkt und darin liegt auch unsere Kernkompetenz.“

Deutsche geben 133 Millionen Euro für Feuerwerk aus

Der Verkauf von Böllern, Raketen und Batterien zum Jahreswechsel ist ein gutes Geschäft. Laut einer Schätzung des Verbandes der pyrotechnischen Industrie werden die Deutschen dieses Jahr rund 133 Millionen Euro für Silvesterfeuerwerk ausgeben – so viel Geld ist auch 2018 in die Luft gegangen.

Die beiden Edeka-Märkte nehmen eine Vorreiterrolle im Norden ein. Neben Meyers und Hauschildt ist der Dachgesellschaft Edeka Nord nur ein weiterer Markt in Hamburg-Altona bekannt, der sich gegen den Verkauf entschieden hat: „Berliner statt Böller“ heißt es dort.

Supermarkt spendet für Brot für die Welt

Für die Formel „Brot statt Böller“ hat man sich in Flintbek entschieden und gemeinsam mit Brot für die Welt eine Spendenaktion an Silvester organisiert. „Unsere Kunden können sich überlegen, was sie verknallt hätten und diesen Betrag stattdessen vielleicht spenden“, sagt Hauschildt. Der Geschäftsführer weiß, dass die Entscheidung hohe Erträge kosten kann. „Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Wir können uns nicht an einer Stelle um Nachhaltigkeit bemühen, andere Aspekte hingegen unter den Tisch fallen lassen.“

Edeka-Märkte wollen kein Verbot von Feuerwerk

Sowohl in Neumünster als auch in Flintbek spricht man sich jedoch nicht grundsätzlich gegen Feuerwerk aus. Meifert: „Eine organisierte Lösung an öffentlichen Plätzen würden wir aber befürworten. Die Skandinavier machen es uns doch vor.“ Dass auch Hund und Katze dann wieder einen ruhigeren Silvesterabend verbringen würden, war auch ein Grund für den Entschluss, sagt Meifert, der selbst zwei Hunde hat.

Feuerwerksverkauf? Für „Schlemmermarkt Freund“ in Kiel stellt sich die Frage nicht

Auf Böllerverkauf verzichten? Für den Kieler Kaufmann Marten Freund stellt sich diese Frage überhaupt nicht, denn in den 35 Jahren, in denen es seinen „Schlemmermarkt Freund“ inzwischen gibt, hatte er noch nie Feuerwerkskörper im Angebot: „Der Wettbewerb in dieser Branche ist sowieso schon scharf genug, da muss man nicht auch noch gegen Drogerie- und Baumarktketten antreten.“ Der Verkauf von Knallkörpern und Raketen gehöre nicht zu seinem Kerngeschäft, sagt der Lebensmittel-Spezialist Freund. Zudem seien die Auflagen für dieses Saisongeschäft so hoch, dass es sich für ihn schlicht nicht lohne, neben einer breiten Auswahl an Feinkost-Spezialitäten auch noch Pyrotechnik im Sortiment zu haben. Angesichts der Diskussion um Klimaschutz und Feinstaubbelastung, sei er „sehr froh“, sich nun nicht mit der Frage des Feuerwerksverkaufs beschäftigen zu müssen.

