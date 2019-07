Lübeck/Kiel

Die Beamtin war federführend in die Ermittlungen gegen den 74-Jährigen eingebunden.

Hinter den Kulissen knirscht es bereits seit Monaten: In Polizeikreisen ist das Unverständnis groß, weshalb die verantwortliche Staatsanwaltschaft in Lübeck bei der Aufarbeitung auf „klassische Ermittlungsstandards“ verzichtet hat.

Minister wollte unabhängige Untersuchung

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Detlef H. im März 2018 hatte Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) das Landeskriminalamt in Kiel mit den Ermittlungen beauftragt. Da der Beschuldigte in Lübeck nicht nur stadtbekannt ist, sondern als ehemaliger Polizeibeamter bis zuletzt intensive Kontakte in die Behörde hatte, wollte der Minister – vorausschauend auf mögliche Vorwürfe von Befangenheit – eine unabhängige Untersuchung gewährleisten. Tatsächlich wurde der „Fall Detlef H.“ allerdings überwiegend vom Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel bearbeitet.

Polizei wollte Wohnung durchsuchen

Nach Informationen von KN-Online war die Zusammenarbeit zwischen der Polizei Kiel und der Staatsanwaltschaft Lübeck dabei alles andere als unproblematisch: So soll das K 11 vehement Anträge für Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung von Detlef H. gestellt haben. Dies habe die Staatsanwaltschaft allerdings ebenso abgelehnt wie eingeforderte Beschlagnahmungsbeschlüsse, um Computer und Handys des Beschuldigten kassieren und auswerten zu können. In Kreisen der Polizeidirektion Kiel und des Landeskriminalamtes versteht man die „Blockadehaltung“ bis heute nicht, zumal es sich um „übliche“ und „obligatorische Maßnahmen bei solchen Delikten“ handele.

Staatsanwaltschaft : "Keine Veranlassung"

Ulla Hingst, Staatsanwältin in Lübeck, ist anderer Auffassung: „Für Durchsuchungsmaßnahmen bestand keine Veranlassung.“ Viele der Fälle hätten bereits mehrere Jahre zurückgelegen, so dass die gesetzlich vorausgesetzte „Auffindungsvermutung für verfahrensrelevante Daten“ nicht mehr zu begründen gewesen sei. Überdies hätten der Beschuldigte sowie betroffene Frauen Unterlagen über erfolgte Kommunikation vorgelegt, entsprechend wäre keine Durchsuchung zum Auffinden von Beweismitteln erforderlich gewesen, so Hingst.

Eine Aussage, die in Polizeikreisen für Kopfschütteln sorgt - und das umso mehr, als die Ermittler in dem Verfahren offenkundig die Vermutung gehabt haben, Beweismittel zu finden. „Andernfalls hätten sie kaum entsprechende Anträge gestellt“, heißt es. Nach Ansicht der Deutschen Polizeigewerkschaft sei die Staatsanwaltschaft gefordert, den Verdacht einer möglichen falschen Rücksichtnahme auszuräumen. Schließlich habe Detlef H. auch „besonders gute Kontakte“ in die Lübecker Behörde gehabt.

Nur einer von 29 Fällen blieb übrig

Zwei Frauen hatten Anfang 2018 Strafanzeige gegen den ehemaligen Opferschützer erstattet. Nach Bekanntwerden hatten sich mehr und mehr vermeintliche Betroffene gemeldet: Die Staatsanwaltschaft bearbeitete schließlich 29 Vorgänge. In 20 Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, 16 davon eingestellt. Zum Teil ließen sich die Anschuldigungen nicht erhärten, andere waren zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens bereits verjährt. Vier Fälle wollte die Staatsanwaltschaft im Herbst 2018 zur Anklage bringen, das Landgericht kassierte drei, sodass unterm Strich nur der Vorwurf einer exhibitionistischen Handlung übrig geblieben ist.

Die Verhandlung vor dem Lübecker Amtsgericht wird am Donnerstag, 4. Juli, ab 10 Uhr fortgesetzt.