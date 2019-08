Kiel

Zahlreiche Züge der Linien RE 74 ( Husum – Kiel) und RB 75 ( Rendsburg –

Kiel) werden von Montag, 5., bis Donnerstag, 8. August, zwischen Rendsburg und Kiel Hbf durch Busse ersetzt. Die Busse erreichen Kiel Hauptbahnhof nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen 34 und 74 Minuten später. In der Gegenrichtung fahren die Busse zwischen 31 und 56 Minuten früher in Kiel Hauptbahnhof ab, um in Rendsburg den Anschluss an die planmäßigen Züge nach Husum zu ermöglichen. Die einzige Ausnahme: Der Bus für RB 21263, der planmäßig um 8.52 Uhr ab Rendsburg fährt, fährt 16 Minuten früher in Rendsburg ab und erreicht Kiel Hauptbahnhof 36 Minuten später.

Zugausfälle

Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen die RB-Züge zwischen Rendsburg und Felde von 4 bis 9 Uhr sowie von 17 Uhr bis Betriebsschluss

fallen aus. Bahnnutzer werden gebeten, die RE-Züge als Ersatz

zu nutzen. Diese fahren von Husum/ Rendsburg/Schülldorf bis Kiel Hauptbahnhof bis zu 7 Minuten später und in der Gegenrichtung bis zu

7 Miuten früher ab.

Geänderte Abfahrtszeiten

Der RB 2125, der planmäßig um 4.29 Uhr ab Rendsburgfährt, wird von

Rendsburg bis Felde durcheinen Direktbus ohne Zwi schenhalt) ersetzt. In Felde gibt es Anschluss an den bis zu 8 Minuten früher abfahrenden Zug nach Kiel Hauptbahnhof.

Der RE 21241, der planmäßig 22.35 Uhr ab Husum fährt, fällt von Husum bis Kiel Hauptbahnhof aus.

Der RB 21291, der planmäßig um 23.39 Uhr in Kiel ankommt, fällt von Rendsburg bis Kiel Hauptbahnhof aus.

Der RB 21298 mit der planmäßige Ankunftszeit 5.14 Uhr in

Rendsburg fährt 10 Minuten früher von Kiel Hauptbahnhof bis Felde und wird anschließend durch einen Direktbus ohne Zwischenhalt ersetzt.

Bushaltestelle versetzt

Die Bushaltestelle Bredenbek befindet sich wegen Straßenarbeiten

an der Anschlussstelle der Bundesautobahn/ Kieler Straße.

Weiterhin bittet die Deutsche Bahn darum zu beachten, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.