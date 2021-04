Fehmarn

Die Korvette „Braunschweig“ war vom Marinekommando abgeteilt worden, um die aus dem Indischen Ozean zurückkehrende russische Korvette „Stoikiy“ zu beschatten. Am Ostausgang des Fehmarnbelts wartete die 2008 in Dienst gestellte „Braunschweig“ und begleitete die 2014 in St. Petersburg in Dienst gestellte russische Korvette.

Die „Braunschweig“ ist derzeit die modernste deutsche Korvette. Sie wurde gerade mit dem neuen Drohnen-System „Sea Falcon“ ausgestattet, das für Aufklärungseinsätze geeignet ist. Ob die „Sea Falcon“ auch zur Beschattung der „Stoikiy“ eingesetzt wurde, ist nicht bekannt. Die Marine kommentiert traditionell die Aufklärungseinsätze gegen ausländische Marineeinheiten nicht.

Zwischenfall mit der „Ever Given“

Die drei russischen Einheiten setzten ihre Reise durch die Kadetrinne und vorbei an Rügen sowie der Nordstream 2-Baustelle ohne Verzögerungen fort. Die russische Korvette „Stoikiy“ wurde von dem Marinetanker „Kola“ und dem Bergungsschlepper „Yakov Grebelsky“ begleitet. Am Mittwoch verließen die Einheiten die Gewässer nahe der deutschen und dänischen Wirtschaftszonen.

Das Trio hatte am 16. Dezember 2020 den Heimathafen Baltiysk in der Region Kaliningrad zu einer „Langstreckenfahrt“ verlassen. Der Auftrag waren Besuche und Manöver im Mittelmeer und im Indischen Ozean. Auch eine Flottenparade in Pakistan und ein Manöver mit der iranischen Marine waren Bestandteil der Fahrt.

Bei der Fahrt gab es auch einen Zwischenfall im Zusammenhang mit der „Ever Given“. Beim Ansteuern einer Warteposition vor Suez wurde die „Kola“ am 23. März von dem Massengutfrachter „Ark Royal“ am Heck gerammt und erheblich beschädigt. Nach einer Notreparatur konnte die „Kola“ die Heimreise in die Ostsee fortsetzen.

Der russische Verband wurde in den vergangenen Tagen abwechselnd von französischen, britischen, niederländischen, dänischen und schließlich deutschen Einheiten beschattet.