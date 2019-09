"U 36" ist wieder flott

Kiel

Auf Nachfrage bestätigte das Marinekommando das Ende der Reparatur von "U 36" und die Fahrten der deutschen U-Boote. "Es sind zum Teil Probefahrten", so Fregattenkapitän Carsten Poll vom Marinekommando.

Nachdem am Montag "U 33" von Eckernförde aus zu einer Ausbildungsfahrt nach Norwegen startete, folgte am Mittwoch in Kiel "U 36" zu einer Probefahrt. Das Boot hatte seit dem 12. August bei der Werft TKMS, wo Reparaturen am Sonar und den Ruderblättern absolviert werden mussten. "U 36" ist das modernste deutsche U-Boot.

Spezialauftrag für "U 31"

Den spannendsten Auftrag hat gegenwärtig "U 31". Das Boot ist nach der Teilnahme am Manöver Northern Coast in die östliche Ostsee weitergefahren. Wohin genau, wird nicht gesagt. "Diese Informationen sind eingestuft", so Poll. Bekannt ist nur, dass 'U 31' am Mittwoch in Klaipeda eingelaufen ist, einem Hafen unweit der russischen Marinebasis Baltiysk.

Ob die Fahrt von "U 31" mit der zeitgleich auf der Ostsee erfolgten Erprobung des neuen russischen U-Boots " Petropavlovsk-Kamchatsky" zusammenhing, wird nicht bestätigt. Das erste von vier neuen U-Booten für die russische Pazifikflotte kehrte just am Dienstag nach der ersten Probefahrt zur Bauwerft nach St. Petersburg zurück.

In Klaipeda traf "U 31" am Mittwoch jedenfalls mit dem deutschen Aufklärungsschiff " Oste" ein. Das ebenfalls aus Eckernförde stammende Schiff ist mit modernster Technik zum Auswerten von Radaranlagen und Abhören von Funksprüchen ausgerüstet. Der litauische Hafen liegt in unmittelbarer Nähe zum russischen Marinehafen Baltiysk.

Unverändert in Kiel bei der Werft TKMS liegen die U-Boote "U 32", "U 34" und "U 35". Diese Boote befinden sich in der Instandsetzung und werden zum Teil noch bis zum nächsten Jahr in der Werft bleiben.