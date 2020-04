U-Boot-Krise ist überstanden

Kiel

Mit "U 35" begann im Oktober 2017 die Krise der deutschen U-Bootfahrer. Bei einer Ausbildungsfahrt vor Norwegen schrammte das Boot mit einem Ruderblatt an einem Felsen entlang.

Eigentlich wäre der Austausch des Ruderblatts eine Sache von wenigen Wochen gewesen und eines der anderen fünf Boote hätte den Auftrag übernehmen können. Das ging aber nicht. "U 35" war damals das letzte einsatzbereite deutsche U-Boot.

Anzeige

Einen Ersatz-Flügel für "U 35" gab es aus Mangel an Ersatzteilen auch nicht. Die Folge: Fast ein Jahr lang sahen die deutschen U-Bootfahrer nur den Heimathafen Eckernförde oder die Kieler Werfthallen.

Ersatzteilsituation bessert sich

Inzwischen gibt es eine Rahmenvereinbarung zwischen Bundeswehr und der Werft TKMS für die Instandhaltung der sechs deutschen U-Boote. Gleichzeitig wurde mit Hochdruck 2018 und 2019 an den Booten gearbeitet.

Zwischenzeitlich musste "U 35" auch noch als Ersatzteilspender für andere Boote herhalten. Doch jetzt ist die Krise überwunden, wie ein Sprecher des Marinekommandos in Rostock auf Anfrage mitteilt.

"Das Boot beginnt jetzt mit den Vorbereitungen für das Fahrtprogramm. Nach den Probefahrten wird es dann wieder voll einsatzbereit sein", so der Sprecher.

Nur "U 32" liegt noch in der Werft

Nach "U 31", "U 33", "U 34" und "U 36" ist auch "U 35" wieder seeklar. Am Montag kam das 56 Meter lange und 1800 Tonnen verdrängende Boot mit dem Syncrolift in Kiel zu Wasser. Am Dienstag verholten dann die Schlepper "Borby" und "Holtenau" das Boot vom Syncrolift zur Wasserstoff-Betankung an die Ausrüstungspier der Werft.

Für den Betrieb der Brennstoffzelle an Bord werden Wasserstoff und Sauerstoff benötigt. Die Besatzung bereitet dann das Boot auf die ersten Erprobungen vor. Ab Sommer steht es dann der Flotte wieder zur Verfügung.

Damit sind erstmals fünf der sechs deutschen U-Boote der Klasse 212A fahrtüchtig. Nur "U 32" liegt nach dem Austausch der Fahrbatterien noch im Dock 7 der Kieler Werft.