Startverbot für Marinehubschrauber

In Seestermühe bei Elmshorn haben Unbekannte die Radmuttern eines Schulbusses gelöst. Kein Einzelfall: Auch in Brande-Hörnerkirchen (Kreis Pinneberg) wurden am vergangenen Wochenende zwei Radmuttern an einem Schulbus gelockert. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.