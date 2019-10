Flensburg

Denn die Fusion in Flensburg bedeutet, dass beide Häuser auf bestimmte Bereiche verzichten und sich den Kuchen aufteilen. In Flensburg hat man diesen Weg frühzeitig eingeschlagen – aus Überzeugung, dass man so die Region bestmöglich versorgen und das Fachpersonal optimal einsetzen kann in einer Zeit wachsenden...