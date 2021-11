Rendsburg

Die Winterzeit ist für Menschen ohne festen Wohnsitz immer schwierig. Die Corona-Lage belaste sie derzeit zusätzlich stark, sagt Landespastor und Diakonie-Vorstand, Heiko Naß. Hygiene- und Zugangsregeln wie 3G oder 2G engten den öffentlichen Raum für Obdachlose ein. „Es ist nass und kalt draußen. In Bibliothekseingänge oder andere Gebäude, wo die Menschen sonst kurz Wärme suchen konnten, kommen sie nicht mehr einfach rein.“

Viele Menschen hätten Vorerkrankungen und seien auf der Straße einem erhöhten Risiko ausgesetzt, sich mit Corona anzustecken. Angesichts steigender Infektionszahlen fordert die Diakonie, Obdachlose vorrangig mit Booster-Impfungen zu versorgen. Hierzu müsse das Land erneut mobile Impfteams in die Einrichtungen schicken.

Auffrischung dringend: Viele Obdachlose bekamen Johnson & Johnson

„Wir haben so im Sommer viele Menschen erreichen können“, sagt Kathrin Kläschen von der Wohnungslosenhilfe der Diakonie. Ihr Klientel habe meistens keinen Hausarzt oder traue sich aus Scham nicht in Praxen. Um sich digital in Impfzentren anzumelden, fehlten ihnen die Geräte.

Weil ein Großteil der Obdachlosen damals mit Impfstoff von Johnson & Johnson versorgt wurde, bei dem eine Auffrischung schon nach vier Wochen empfohlen wird, sei der Booster für diese vulnerable Gruppe umso dringlicher.

„Wir als Gesellschaft müssen diese Menschen jetzt unbedingt im Blick behalten, damit sie wohlbehalten die Wintermonate überstehen können“, so Naß. Um sie zu unterstützen, geht die Winternothilfe der Diakonie in Kooperation mit den Kommunen jetzt wieder an den Start.

Land unterstützt Winternothilfe mit 20 000 Euro

In Kiel hat die Stadt neben den bestehenden Notunterkünften vier beheizbare Container bereitgestellt. In Husum wurde eigens eine Wohnung angemietet. In Norderstedt stehen ebenfalls weitere Räume zur Verfügung. Auch Hotels und Hostels werden teilweise zur Unterbringung genutzt. Das Land fördert das Winternotprogramm jährlich mit 20 000 Euro. Zusätzliche 13 500 Euro kommen von der Diakonie Stiftung.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bislang seien Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, oft bei Freunden auf dem Sofa untergekommen. Aus Sorge vor Corona wehrten Bekannte das nun häufiger ab, sodass schneller Notlagen entstünden. Zudem erlebten die Beratungsstellen der Diakonie in der Pandemie einen Zulauf, weil Betroffene in geschlossenen Behörden oder Jobcentern keinen persönlichen Kontakt zu Ansprechpartnern herstellen konnten.

Tagestreffs und Beratungsstellen erweitern im Winter ihre Öffnungszeiten. Dort können sich Wohnungslose bei einem heißen Getränk aufwärmen, duschen und ihre Wäsche waschen. Die Einrichtungen verteilen warme Kleidung, feste Schuhe und Schlafsäcke. In Kiel und Pinneberg gibt es dank Spendengeldern Foodtrucks, die warmes Essen zu Bedürftigen bringen.

Pandemie-Lage grenzt Wohnungslose noch stärker aus

2020 nahmen landesweit 7343 Menschen die Angebote der Wohnungslosenhilfe in Anspruch, das waren knapp 2000 mehr als noch 2014. Zahlen für das laufende Jahr liegen noch nicht vor. Die meisten Obdachlosen gibt es in Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck.

Weil auf den Einkaufsstraßen weniger Leute unterwegs waren und diese immer häufiger mit Karte zahlten, sei auch weniger Kleingeld in den Bechern der Obdachlosen gelandet, berichtet Naß. „Aus Angst sich selbst mit Corona anzustecken, haben sich manche stärker zurückgezogen als vorher.“ Laut Diakonie-Referentin Doris Kratz-Hinrichsen sind viele Obdachlose durch die Pandemie psychisch schwer belastet. „Sie haben meistens kein Smartphone und können nicht am digitalen Leben teilnehmen. So sind sie noch stärker ausgegrenzt.“

Nächstenliebe ist in dieser Zeit laut Naß umso wichtiger. „Ein heißes Getränk oder eine Suppe können helfen.“ Sei ein Obdachloser nicht mehr ansprechbar, sollten Passanten die Polizei oder der Rettungswagen rufen.