EU schickt Kontrollschiff in die Ostsee

Die "Lundy Sentinel" ist Ende Oktober aus dem Mittelmeer in Richtung Nordeuropa aufgebrochen. Nach einer Patrouille auf der Nordsee und einem Besuch in Cuxhaven hat das orangerote Patrouillenschiff am Dienstag den Nord-Ostsee-Kanal passiert und ist jetzt in der Ostsee unterwegs.

"Lundy Sentinel" soll Fischerei kontrollieren

Die "Lundy Sentinel" ist ein 2015 in China gebauter Hochseeschlepper, der zur Flotte der britischen Reederei Sentinel Marine in Aberdeen gehört. Das 61 Meter lange Schiff wurde nach einer europaweiten Ausschreibung im Januar 2018 von der im spanischen Vigo ansässigen EU-Agentur gechartert.

Der Auftrag ist die Überwachung von EU-Gewässern und die Kontrolle von Fischereiaktivitäten. Aber auch Aufgaben des Küsten- und Grenzschutzes stehen auf der Agenda für die "Lundy Sentinel". Für Kontrollen von Fischern und Fangschiffen sind ein Boardingteam und moderne Einsatzboote an Bord.

"Lundy Sentinel" auch von Brexit betroffen

Die "Lundy Sentinel" operiert entweder selbstständig oder, wie zuletzt im Oktober vor Spanien, im Team mit örtlichen Behörden. "Bei uns liegen aber derzeit keine Erkenntnisse über gemeinsame Kontroll-Aktionen mit dem Schiff vor", hieß es auf Nachfrage. In den schleswig-holsteinischen Gewässern ist die Wasserschutzpolizei für die Fischereiaufsicht zuständig.

Die von einer britischen Reederei gecharterte und mit der EU-Flagge bemalte "Lundy Sentinel" wurde bereits auf den Brexit vorbereitet.

Die britischen Eigner flaggten das Schiff kurzerhand von Großbritannien nach Portugal aus. Neuer Heimathafen ist jetzt Funchal auf der Insel Madeira.

