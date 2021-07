Die Frau von Robert Habeck: Andrea Paluch spricht über ihre Bücher

Hannover

Sie hat bereits dutzende Bücher veröffentlicht. Und doch ist das aktuelle ein besonderes: In „Gipfelgespräch“ (Ellert & Richter, 160 Seiten, 20 Euro) erzählt Andrea Paluch (51) die Geschichte einer Frau, die mit dem Erklimmen eines Berges in den Alpen nicht nur die Herausforderung sucht, sondern auch auf der Suche nach Antworten auf Fragen zu sich selbst ist. Vor allem die Tatsache, dass die erwachsenen Kinder das heimische Nest verlassen, löst bei der Protagonistin beinahe ein Trauma aus.

Dieser Umstand ist Andrea Paluch nicht fremd: Sie hat vier Söhne und bis auf einen gehen alle ihren eigenen Weg. „Der Jüngste hat gerade Abi gemacht und ist quasi auf dem Absprung.“ Die 51-Jährige findet das okay. Klar fehlt ihr der Trubel zu Hause in Flensburg, wo sie mit ihrem Mann, dem Grünen-Chef Robert Habeck (51), lebt. „Es ist aber auch cool und bietet maximale Freiheit, die ich gerne nutze“, erzählte sie.

Andrea Paluch: „Gipfelgespräch“ (Ellert & Richter, 160 Seiten, 20 Euro) Quelle: Ellert & Richter

Dass Kinder flügge werden, gehört für die Literaturwissenschaftlerin nicht nur dazu, sie fühlt sich auch an ihr eigenes Erwachsenwerden erinnert. „Es war die Zeit des RAF-Terrors, die ,Bild’-Zeitung lag bei uns rum.“ Nicht nur bei ihren Eltern hatte sich das Gefühl breitgemacht, „dass es einen immer treffen könnte“, beschreibt sie die Grundstimmung zu Hause. Paluch verspürte den starken Drang wegzugehen, „es war irgendwie die Sehnsucht, selbstständig zu sein“. Nach einem Au-pair-Jahr in Irland kehrte sie ins Elternhaus zurück, schrieb sich an der Uni für Literaturwissenschaft, Linguistik und Anglistik ein.

„Das erste Semester war ein unheimlich cooles“, erinnert sie sich. Insbesondere der Dozent in Phonologie blieb ihr in Erinnerung: „Der konnte so deutlich alle Schattierungen von Vokalen von sich geben.“ Dennoch wechselte sie nach dem Halbjahr nach Freiburg. Dort angekommen, holten sie Naivität und Wunschdenken aus der Oberstufe ein: „In der elften Klasse hatten wir eine Kursfahrt nach Freiburg, waren alle begeistert. Wir haben uns geschworen, dass wir uns alle dort wieder treffen.“ Paluch lacht. „Da war aber keiner.“

Freut sich wieder auf Lesungen: Hier stellt Andrea Paluch im Jahr 2019 in Flensburg ihr neues Kinderbuch „Ruf der Wölfe“ vor, das sie mit ihrem Mann Robert Habeck geschrieben hat. Quelle: Imago

Die 51-Jährige hat in der Region Hannover ihr Abitur gemacht. „Mittlerweile ist die Schule umgebaut, ich kenne keine Lehrer mehr. Es ist jetzt etwas Fremdes“. Die Schriftstellerin pendelt oft im Dreieck Flensburg-Berlin-Hannover. Im hohen Norden an der dänischen Grenze wohnt sie, in Berlin verbringt ihr Mann beruflich viel Zeit, in der die Region hat sie ihre Wurzeln. Richtig viele Bezüge nach Hannover hat sie nicht mehr, dafür aber noch schöne Erinnerungen „und zwei Freunde aus der Schule – die Decker-Brüder.“

Früher hat sie mit den Decker-Brüdern Mucke gemacht

Ganz in ihrem Element: Andrea Paluch beim Singen Quelle: Andreas Förster

Sie meint Dominik (52) und Christian Decker (49), beides Musiker. Dominik ist Gitarrist bei Marquess, Christian spielt Bass bei Fury in the Slaughterhouse und erlebt mit der hannoverschen Kultband gerade so etwas wie den zweiten Frühling. Musik hat die drei immer verbunden, sie haben sogar in einer Schülerband zusammen Mucke gemacht. Und während die Deckers diese Kunst weiterverfolgt haben und Profis geworden sind, hat es Paluch eher bei einer intensiven Liebhaberei belassen: Jahrelang hat sie in einer Rockband gesungen, Querflöte spielt sie heute noch und hat zeitgenössische Musik für sich entdeckt.

Andrea Paluch *14. Mai 1970 in Langenhagen. Sie wächst mit drei Geschwistern in Garbsen auf, absolviert 1989 am Geschwister-Scholl-Gymnasium Berenbostel das Abitur. Sie studiert in Hannover, Freiburg und Hamburg Literaturwissenschaften, Linguistik und Anglistik, außerdem Anfang der 1990er Jahre im dänischen Roskilde „International Cultural Studies“. Paluch promoviert, ist seit dem Jahr 2000 Schriftstellerin. Ihr Debüt „Hauke Haiens Tod“ hat sie mit ihrem Mann Robert Habeck (51) geschrieben. Es folgten mehrere gemeinsame Werke, darunter einige Kinder- und Jugendbücher, für die es zum Teil Auszeichnungen gab. Das Paar hat sich während des Studiums kennengelernt, ist seit 1996 verheiratet. Es bekam vier Söhne, darunter ein Zwillingspaar. Paluch arbeitet als Kolumnistin, Lehrbeauftragte an der Uni in Flensburg und Übersetzerin.

„Für den Amateurbereich bin ich okay“, gesteht sie, lacht und erzählt, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie keinen Unterricht mehr nehmen konnte. Was ihre hauptsächliche Profession betrifft, das Schreiben, hat die Pandemie auch so ihre Spuren hinterlassen. Ihr „Gipfelgespräch“ konnte sie nicht wie geplant auf Lesungen vorstellen, hofft, „dass es ab September wieder losgehen kann“.

„Ich habe keinen Bock, über Männer zu schreiben“

„Eine Menge toller Frauen“ in Flensburg und deren Erfahrungen lieferten Paluch den Stoff für den aktuellen Roman. „Sie haben alle unterschiedliche Lebenskrisen erlebt“, erzählt sie, „die meisten ausgelöst von Männern.“ Aber weil sie „keinen Bock hatte über Männer zu schreiben“, widmete sie sich lieber dem, was ihre Freundinnen durchleben, was sie beschäftigt, wie sie sich entwickeln („sie werden cooler und stärker“), was aber das Verlassenwerden von Mann und Kindern mit ihnen anstellt.

So wie ihre Protagonistin im Buch zeichnet auch die Frauen im echten Leben aus, dass sie nicht resignieren. Sie kämpfen, sind toll, „nur leider wissen sie es nicht“. Paluch nervt, dass Frauen in Büchern oft über Beziehung und Emotionalität dargestellt werden. In ihrem Werk kommt Paluchs Peergroup ganz anders zur Geltung, sie lässt sie zu einer außergewöhnlichen Reise aufbrechen, „und wenn man oben ist, ist der Berg halt zu Ende“. Und die Reise vollbracht.

Paluch besitzt keine Pumps

Geht sie denn selbst gerne wandern? „Letztes Jahr war ich in den Bergen, ein mir fremder Kosmos. Irgendwie unberechenbar und unheimlich.“ Was sie an dem Thema aber mag, sind die funktionalen Klamotten. „Ich mag es nun mal nicht, mich zu quälen, um besser auszusehen.“ Die Frage, ob sie Pumps besitzt, lässt sie schmunzeln. „Ich habe mal schicke Schuhe angehabt und den ganzen Abend gelitten.“ Es ist beeindruckend, wie gleichgültig sie vermeintlichen äußeren Zwängen gegenübersteht und auch keine Lust hat, sich für die gesellschaftliche Bühne, auch die Berliner Politbühne, auf der ihr Mann ja nun mal steht, zu verbiegen.

In der Stadt: Andrea Paluch mit NP-Reporterin Mirjana Cvjetkovic. Quelle: Rainer Dröse

„Das ist mir alles zu aufwendig. Ich bin schlichtweg zu faul, mich schick zu machen. Außerdem komme mir dann verkleidet vor.“ Grundsätzlich mag sie es nicht, wegen des Berufs ihres Mannes mit im Vordergrund zu stehen. Das Leben als Paar ist Privatsphäre, ihre Zweisamkeit geht nur sie und höchstens ihre Kinder etwas an. Das hat man bei Politikerehen schon ganz anders erlebt. Es könnte interessant werden, sollte sie Robert Habeck in die Hauptstadt folgen. Entschieden wird das wohl nach der Bundestagswahl im Herbst.

Sie wünscht Robert Habeck Erfolg in der Politik

Dagegen sträubt sie sich allerdings nicht: „Es wäre gut, wenn seine Anstrengungen mit Erfolg belohnt würden. Das würde ich ihm wünschen.“ Sie hat den 51-Jährigen, den sie während der Freiburger Studienzeiten kennen- und liebengelernt hat, mit seinem Eintritt in die Politik ein Stück weit losgelassen: Die beiden hatten bis dahin viele Bücher gemeinsam geschrieben und veröffentlicht. Nun verfasst sie Texte allein.

Glücklich seit Studentenzeiten: Andrea Paluch und Robert Habeck haben sich an der Uni in Freiburg kennengelernt, sind seit 1996 verheiratet. Quelle: Imke Schröder

„Es ist traurig, ohne ihn zu schreiben“, räumt sie ein. „Denken und nicht darüber reden“, bildet ihr jetziges Arbeiten ab. Etwas, das mit Habeck einfach anders gewesen ist. Sie haben gelacht, generell war es lebendiger und das merkt man den Texten – vorher wie nachher – auch an. Der Klang ist ein anderer, sagt sie. Anfangs haben die beiden englische Lyrik ins Deutsche übertragen, ihre Zusammenarbeit immer weiter vertieft. Der Komplize am Schreibtisch fehlt ihr, der Austausch über das, was im Entstehen ist. „Man hat nun mal blinde Flecken, sieht zum Beispiel nicht, wenn es kitschig wird.“

Auf Zugfahrten ist sie abgelenkt vom Drumherum

Dann muss sie auch schon weiter, ihr Zug fährt gleich los. Wie sie die Zeit auf der Strecke nutzt? „Sobald der Zug anfährt, schlafe ich ein“, sagt sie. „Dabei fahre ich so viel mit der Bahn, dass ich dicke Bücher schreiben könnte.“ Und selbst, wenn sie nicht einnicken würde, könnte sie sich wohl nicht aufs Schriftstellerinnendasein konzentrieren: „Ich bin viel zu abgelenkt.“ Wieder lacht sie: „Ich höre gut. Und meine Nase riecht gut.“ Für das nächste Solo-Buch ohne ihren Mann, vier hat sie schon veröffentlicht, wird sie mit Sicherheit den richtigen Riecher haben.

Von Mirjana Cvjetkovic/NP/RND