In den vergangenen Wochen hatten die Landesarbeitsgemeinschaften der Grünen in Videokonferenzen Antworten auf die Herausforderungen der nächsten Jahre zu entwickeln. Heraus kam ein 83 Seiten starkes, vom Landesvorstand abgesegnetes Papier, das zunächst als Ideensammlung verstanden werden will, sich in großen Teilen aber in einem späteren Wahlprogramm niederschlagen soll. Der Titel: „Jetzt erst recht: Mut zum Wandel.“

Familien stehen besonders im Blickpunkt

Gleich an erster Stelle stehen die Familien. „Wir wollen eine echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch in Krisenzeiten schaffen“, heißt es. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hänge an der Kinderbetreuung, betonte Landesparteichefin Ann-Kathrin Tranziska. Eltern müsse analog zum Kurzarbeitergeld ein Corona-Elterngeld ausgezahlt werden. Die Nord-Grünen fordern einen vollständigen Umstieg der Energiewirtschaft auf erneuerbare Energien, wobei es nicht nur um die Bewältigung der Klimakrise gehe, sondern auch um zukunftsfähige Arbeitsplätze. Wirtschaftsförderung und Investitionsprogramme müssten entlang der Leitlinien der internationalen Klimaziele ausgerichtet sein.

Umbau der Landwirtschaft

30 Prozent der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein sollten perspektivisch Ökolandbau sein. Das Gesundheitssystem müsse sich vom System der Gewinnorientierung abkehren, heißt es, das Fallpauschalensystem sei komplett zu überarbeiten. Und: Schleswig-Holstein müsse zum Öko-Tourismusland werden nach dem Motto: „ Fehmarn statt Ferienflieger!“ Nötig ist laut Regis eine Abkehr von Bettenburgen und eine Förderung kleiner, ökologisch ausgerichteter Anlagen, von Wander-, Rad- und Reitwegen.

