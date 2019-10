Die Grünen rütteln an der Schuldenbremse

Kiel

Im Idealfall gibt der Staat nicht mehr aus, als er einnimmt. Am Ende steht dann eine schwarze Null. Dass das viele Jahre lang nicht funktioniert hat, zeigt die Entwicklung der Nettokreditaufnahmen. Mit der Schuldenbremse hat sich der Staat deswegen zum Sparen verpflichtet. Sie sieht vor, dass Bund und Länder ihre Haushalte grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten ausgleichen. Nur wenn die Konjunktur schlecht läuft, dürfen sie neue Schulden machen, wenn sie diese in guten Zeiten wieder zurückzahlen. Für den Bund gilt eine Ausnahme: Er darf pro Jahr Kredite in Höhe von maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandspro dukts aufnehmen. An dieser Grenze würden die Grünen und Landesfinanzministerin Monika Heinold gerne rütteln und sie auf ein Prozent anheben.

Rückenwind gibt es von der Landes-SPD: „ Monika Heinold ist in der Frage offenbar weiter als CDU und FDP. Die Schuldenbremse ist kein Selbstzweck. Wenn die Konjunktur schwächelt, muss der Staat in der Lage sein zu reagieren“, sagt Beate Raudies. Für die Union ist der Vorstoß dagegen nicht nachvollziehbar. „Solange wir das zur Verfügung stehende Geld für Investitionen nicht verbauen können, brauchen wir über eine Aufweichung der Schuldenbremse nicht nachzudenken“, sagt Ole-Christopher Plambeck.

Heinold will klare Investitionsregeln

Heinold betont, dass sie die Ländervorgaben vernünftig und generationengerecht findet. Allerdings gebe das aktuelle Prinzip keine Antwort darauf, wie Großinvestitionen in Digitalisierung oder Infrastruktur gestemmt werden sollen. Die Grünen wollen eine Anhebung der Obergrenze an Investitionsregeln koppeln. An den zusätzlichen Bundesmitteln müssten dann Länder und Kommunen beteiligt werden.

Die FDP will nicht von der Schuldenbremse abrücken. „In Zeiten höchster Steuereinnahmen kann man den Bürgern nicht verkaufen, dass der Staat nicht in der Lage ist, seine Kernaufgaben ohne zusätzliche Schulden zu erledigen“, sagt Annabell Krämer. Nachhaltigkeit bedeute, dass man nicht dauerhaft auf Kosten zukünftiger Generationen lebe.

IfW hält Antasten der Bremse für falsch

Schon jetzt sei der Staat nicht in der Lage, dem Verschleiß von Infrastruktur mit Geld aus dem laufendem Haushalt zu begegnen, sagt Stefan Kooths, Konjunkturexperte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Geld dafür sei vorhanden. „Man kann Mittel im Haushalt auch umschichten.“ Das sei eine Frage von Prioritäten. „Wir können nicht einfach sagen, wir investieren in Klimaschutz, aber wie wir das bezahlen, soll sich die nächste Generation überlegen.“

Er hält ein Antasten der Schuldenbremse für falsch. „Der Staatshaushalt und die Rentenkassen sind auf den demografischen Wandel nicht vorbereitet. Die Regierung hat nur drei Optionen: Rentenleistungen kürzen, die Rentenbeiträge stark erhöhen oder die Lebensarbeitszeit verlängern. Alle sind unpopulär.“ Biete man dem Staat zusätzliche Verschuldungsmöglichkeiten, könnte er den Spielraum nutzen, um Reformen zu umgehen und einfach höhere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse fließen zu lassen.