„Die Patienten wünschen sich eine Impfung bei ihrem Arzt. Und wir Hausärzte sind seit Wochen vorbereitet, um in die Corona-Schutzimpfungen einzusteigen“, sagt Feddern, Facharzt für Allgemeine, Innere und Arbeitsmedizin. Es sei dringend notwendig, die Praxen einzubeziehen, um mehr Menschen impfen zu können. Das wünschten sich die Patienten, das sei aber auch sinnvoll, weil die Praxen mit einer schlanken Organisation flexibler als die Impfzentren seien. „Jede Praxis hat ein individuelles Konzept und Erfahrungswerte, weil wir jedes Jahr allein mit der Grippeschutzimpfung – rund 25 Millionen Impfungen – sehr viele Impfungen in kurzer Zeit – durchführen.“

Viele Parameter noch unklar

Allerdings sei noch vieles unklar, was dringend geklärt werden müsse. Beispiel Impfstofflieferungen: „Wir wissen noch nicht genau, wann wir wie viel Impfstoff erhalten und welcher Impfstoff das sein wird“, sagt Feddern. Punktgenaue Lieferungen seien wichtig , wenn der Impfstoff wie bei dem Vakzin von Biontech nur eine bestimmte Anzahl von Tagen im Kühlschrank lagerfähig sei.

Laut Gesundheitsministerium in Kiel werden zunächst 1500 der 2000 Hausarztpraxen zusätzlich zu den Impfzentren impfen. In Schleswig-Holstein gibt es aber auch noch rund 2000 Facharztpraxen. Dort betonen viele, dass auch sie impfen können, wollen und sollten, um die Impfquote schnell zu erhöhen und weil nicht alle Bürger einen Hausarzt haben.

Menge noch sehr überschaubar

Doch vorerst ist der rare Impfstoff selbst für die 1500 Arztpraxen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kassenärztliche Vereinigung KVSH geht davon aus, dass voraussichtlich jede Praxis ab 6. April pro Woche etwa 20 Impfdosen erhält. Damit sollen zunächst immobile, pflegebedürftige Patienten zu Hause geimpft werden, die nicht ins Impfzentrum kommen können. „Wenn ich einen pflegebedürftigen Patienten impfe, impfe ich entsprechend der Prioritätenliste auch bis zu zwei Betreuungspersonen mit. Da sind die 20 Impfdosen schon an einem einzigen Nachmittag verbraucht“, sagt Feddern und betont, dass sich diese Patienten nicht selbst in der Praxis melden müssen. „Wir werden jeden kontaktieren, sobald Impfstoff für ihn vorhanden ist.“

Nicht jede Praxis hat genug Platz

Ähnlich wird es auch bei Arafat Al Atawneh laufen. Der Internist und Hausarzt im Kieler Zentrum hat bereits ab 6. April einen Nachmittag in der Woche für die zusätzlichen Impfungen geblockt. Schon vor drei Wochen habe er mit Listen begonnen, welche Patienten in welcher Reihenfolge geimpft werden. An erster Stelle stehen auch bei ihm die Pflegebedürftigen und Schwerstkranken, die er zu Hause impfen wird. In der Praxis selbst hat der Mediziner einen Extraraum eingerichtet, wo die Geimpften mit Abstand während der Phase der Nachbeobachtung sitzen werden. Der Mangel an solch einem Raum sei für manche Praxis aber ein echtes Hindernis.

Der Arzt, der auch dem Vorstand des Praxisnetzes Kiel angehört, sieht den Zusatz-Aufwand vor allem in der Aufbereitung des Impfstoffs und der Dokumentation. Neben den „absolut notwendigen Aufklärungsgesprächen“ sollen die Meldungen an das Robert Koch-Institut sicherstellen, dass Impffortschritt und etwaige Nebenwirkungen schnell und vollständig erfasst werden. „Das macht Sinn, frisst aber viel Zeit, die uns nicht ersetzt wird“, sagt Al Atawneh.

Deutliche Steigerung ab Mai geplant

Für Christian Feddern ist ein weiterer Vorteil, dass in den Praxen eingespielte Teams agieren und etliche Medizinische Fachangestellte ebenfalls impfen können. „Wir werden sie ebenso wie die Betriebsärzte auch brauchen, wenn endlich mehr Impfstoff geliefert wird. Aber dann wird die Impfquote auch schnell steigen.“ Ab Mai, so hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) angekündigt, soll es deutlich mehr Impfstoff geben – auch in den Praxen.